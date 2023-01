Piedras Negras: invitan a cuidar de salud mental para aforntar cuesta de enero

Piedras Negras, Coah. 24 de enero. – Especialistas en salud mental, sugieren a la población de Piedras Negras tener cuidado con la depresión estacionaria, propia de invierno, cuando muchas personas ven todo gris o negro, y que, por ese estado de ánimo, no pueden afrontar la cuesta de enero, que no solo trae consigo problemas económicos, entre muchos otros.

Para la Psicóloga Esther Tristán Peregrina, uno de los propósitos de año nuevo que deben acompañar a los de bajar de peso, cambiar hábitos alimenticios, viajar, cambiar de residencia o de auto, es el de una buena revisión de la salud mental.

Aclaró que este tipo de terapias no se deben de tomar porque se “estè loco”, sino porque con la cuesta de enero cualquier persona debe de entrar en un periodo de reflexión de como paso el año, para que pueda hacer los cambios necesarios en su vida.

“Se tiene que iniciar el año con nuevos bríos, con nueva motivación para salir de deudas, para salir de problemas psicológicos relacionados con noviazgos o amoríos fallidos; problemas con familiares, en el trabajo; baja autoestima, entre tantos”, mencionó.

Y es que, la especialista refirió que cuando inicia un nuevo año, todo mundo se fija nuevos propósitos, siendo entonces el momento justo, para también comenzar una terapia ya que la salud mental debe ser prioridad.

“Es algo que tenemos muy desvalorizado, que no lo tomamos en cuenta. Yo creo que, si no estamos en salud mental, no podemos enfrentar cualquier conflicto”, apuntó.