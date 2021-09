Piedras Negras: logran acuerdos para mantener seguridad y estabilidad laboral de la frontera

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Se llegaron a importantes acuerdos que, para coadyuvar en la crisis migratoria, informó el alcalde de Piedras Negras, Claudio Bres Garza.

“Como he insistido, la situación migratoria no solamente es una situación migratoria tal cual, de derechos humanos, es una situación de seguridad, de que el crimen organizado no entre a estas actividades. También es una situación de comercio; imagínese el impacto que representaría para todas las empresas y los trabajadores, que sucediera algo similar a lo de Acuña-Del Río”, precisó.

Añadió que, se lograron buenos acuerdos en esta reunión; además de sentar una dirección de hacia dónde vamos y que debemos de hacer para que una situación de este tipo.

“De la noche a la mañana, en menos de 6 días, se juntarán más de 15,000 emigrantes de un solo país, no es producto de la casualidad y que ello conlleva muchas situaciones que se deben indagar a fondo”, enfatizó el munícipe.

También dio a conocer que, durante toda una semana se trabajará y el compromiso del gobernador fue que en una semana estará aquí, para dar seguimiento a los acuerdos que se tomaron.