Golpea paciente a enfermero tras recibir atención en hospital de Piedras Negras

El incidente ocurrió durante la tarde de ayer miércoles 4 de noviembre, cuando dos hombres llegaron al nosocomio con aparentes síntomas de intoxicación por sustancias. Mientras el personal realizaba el procedimiento de atención, uno de ellos, identificado como Rafael “N”, comenzó a comportarse de manera agresiva y arremetió físicamente contra el trabajador de enfermería.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Lo que comenzó como una solicitud de atención médica terminó en una agresión contra un trabajador del Hospital General Salvador Chavarría de Piedras Negras , luego de que uno de los pacientes golpeara al enfermero que lo atendía.

El enfermero recibió golpes en el rostro y otras partes del cuerpo, por lo que presentó diversas contusiones. De acuerdo con los primeros reportes, también se sospechaba que podía tener una lesión en la mandíbula, por lo que sería sometido a una valoración médica.

La situación obligó al personal del hospital a solicitar apoyo de las autoridades. Elementos de seguridad que se encontraban en el lugar intervinieron y lograron someter al presunto agresor, quien posteriormente fue detenido.

Rafael “N” quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de integrar la investigación y determinar su situación jurídica por la agresión.

Por su parte, las autoridades de salud confirmaron que se notificó a las instancias correspondientes para dar seguimiento al caso.

(Con información de medios locales)