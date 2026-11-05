Piedras Negras: muere paisano al chocar contra luminaria en ruta al Puente Internacional II

El accidente se registró alrededor de las 04:00 horas, en el cruce de los bulevares Culturas y Río Escondido, cuando una Nissan Titan roja, modelo 2005 y con placas de Texas, terminó impactada contra una estructura de alumbrado público.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida durante la madrugada del miércoles, luego de que la camioneta que conducía se estrellara contra una luminaria en la ruta fiscal que conduce al Puente Internacional II.

Trabajadores de la Aduana se percataron del percance y se acercaron para auxiliar al automovilista; sin embargo, al revisar la unidad descubrieron que el conductor no respondía, por lo que solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

A la llegada de los paramédicos de Bomberos, el hombre ya no contaba con signos vitales. Entre sus pertenencias fue localizada una identificación a nombre de Manuel Merzed Junior Pérez, aunque su identidad aún debía ser confirmada oficialmente.

De manera preliminar, trascendió que el conductor pudo haber sufrido un problema de salud antes de perder el control de la camioneta. No obstante, las autoridades señalaron que será la necropsia de ley la que permita establecer la causa del fallecimiento.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y localizar a los familiares del fallecido.

(Con información de medios locales)