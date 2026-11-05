Piedras Negras: muere paisano al chocar contra luminaria en ruta al Puente Internacional II

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    Piedras Negras: muere paisano al chocar contra luminaria en ruta al Puente Internacional II
    Coahuila abrió la licitación para elaborar el proyecto ejecutivo de ampliación del Puente Internacional Piedras Negras II. ARCHIVO

El conductor viajaba en una camioneta Nissan Titan con placas de Texas; personal de la Aduana se acercó para auxiliarlo y solicitó apoyo de emergencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.— Un hombre de aproximadamente 60 años perdió la vida durante la madrugada del miércoles, luego de que la camioneta que conducía se estrellara contra una luminaria en la ruta fiscal que conduce al Puente Internacional II.

El accidente se registró alrededor de las 04:00 horas, en el cruce de los bulevares Culturas y Río Escondido, cuando una Nissan Titan roja, modelo 2005 y con placas de Texas, terminó impactada contra una estructura de alumbrado público.

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Trabajadores de la Aduana se percataron del percance y se acercaron para auxiliar al automovilista; sin embargo, al revisar la unidad descubrieron que el conductor no respondía, por lo que solicitaron apoyo de los cuerpos de emergencia.

A la llegada de los paramédicos de Bomberos, el hombre ya no contaba con signos vitales. Entre sus pertenencias fue localizada una identificación a nombre de Manuel Merzed Junior Pérez, aunque su identidad aún debía ser confirmada oficialmente.

De manera preliminar, trascendió que el conductor pudo haber sufrido un problema de salud antes de perder el control de la camioneta. No obstante, las autoridades señalaron que será la necropsia de ley la que permita establecer la causa del fallecimiento.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.

La Fiscalía mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y localizar a los familiares del fallecido.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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