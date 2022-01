Pierde control del volante y se lleva puesto de tacos, al oriente de Saltillo

Un charco de agua, aunado a la velocidad en que conducía un automovilista, fue la combinación de un accidente ocurrido la noche del miércoles en las calles de la colonia Nuevo Mirasierra, donde el vehículo se estrelló contra un puesto de tacos.

El incidente se registró alrededor de las 10 de la noche, siendo el conductor de una camioneta quien circulaba que circulaba por Isla Cedros, en su cruce con el bulevar Cedros, donde se registró el percance al perder el control del auto.

Luis Ángel S. manifestó que al pasar sobre agua estancada, perdió el control y el volante se le dirigió a su izquierda, pero ya no pudo regresar el manubrio a su posición normal y se dirigió hacia un puesto de tacos.

En el interior del comercio rodando había varias personas ya laborando, quienes al ver el vehículo salieron corriendo y lograron acabar con lesiones leves las cuales fueron valoradas por el personal de bomberos.

Al no haber sido trasladados a ningún hospital se llegó a un convenio entre ambas partes para que se paguen los daños ocasionados y los gastos médicos en una clínica particular tras descartar alguna herida de gravedad y que el hecho no haya pasado a mayores.