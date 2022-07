PIEDRAS NEGRAS, COAH.- A través del programa “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, los menores logran socializar; convivir con otros niños y niñas, pero además entre juegos y sanas competencias aprender algo nuevo.

La pequeña Dibeny Yaneth Ortega Flores, comparte que le gusta mucho acudir a la biblioteca, donde se ha hecho de amiguitas y amiguitos, con los que platica y trabaja en equipo.

“Vine ayer, vine ayer pasado; ayer hice unas máscaras y me han enseñado inglés y computación. Si vale la pena venir, He hecho amigos, una amiguita se llama Sofi pero ya no viene”.

Dibeny dijo que curso el primer grado y el 15 de agosto entrará a segundo grado de la escuela primaria, e invito a que acudan durante estas vacaciones a la biblioteca, en donde se pueden divertir y aprender.

Se comprometió a concluir la jornada, a la que aún le falta una semana y en la que seguramente aprenderá mucho más, sobre todo a dibujar y a hacer manualidades con diferentes artículos, que, por cierto, en la infoteca se los proporcionan de manera gratuita.