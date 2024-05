‘PRI da patadas de ahogado al incluir a panistas en su campaña de alcaldía a Monclova’: Acción Nacional

No eran verdaderos panistas quienes se fueron, dijo la presidenta del PAN en Monclova

MONCLOVA, COAH.- La alianza PRI-PRD-UDC da “patadas de ahogado” y por eso la acción de llevarse a sus filas a miembros del Partido Acción Nacional, afirmó Yolanda Acuña, presidenta del Comité Municipal del albiazul en Monclova.

Tras el anuncio de que 26 funcionarios municipales y panistas dejaron el proyecto del candidato Mario Dávila Delgado para irse con el contrario, Carlos Villarreal Pérez, la líder del PAN afirmó que esto no debilita al partido, sino que, por el contrario, lo fortalece.

Destacó que los “militantes” que se fueron con esta alianza no eran panistas destacados, que hayan trabajado arduamente por el partido, y mucho menos que fueran leales al alcalde Mario Dávila y su candidatura; eran personas que llegaron a través de otros y que tienen intereses de por medio.

“Pienso yo que obviamente es gente que está molesta porque no le tocó, no se les dio lo que querían o pedían cosas que no merecían. Si ellos se manifiestan en apoyo a otro partido, en automático, si conocen los estatutos y reglamentos, se están dando de baja de Acción Nacional. Vamos a entrar en un proceso donde tendremos que ratificarlo por la Comisión de Orden y Justicia”, dijo.

Sostuvo que les faltó valor para acudir al PAN y decir, “aquí está mi baja, me voy con otro partido”, y reiteró: “no pasa nada”.

Dijo que el PAN trabaja en cuidar la confianza del ciudadano, y es él quien está respondiendo y va a dar el voto el día de la elección, el próximo 2 de junio.

“Es algo mediático, patadas de ahogado que está dando el contrario al decir ‘se están viniendo para acá’. Esa gente debe cuestionarse si tendrá la confianza del ciudadano”, expuso.

Refirió que por ahora se quiere confundir a la ciudadanía de que presuntamente hay alianza en Monclova entre PRI y PAN. No obstante, esto solo se acordó a nivel federal y recordó que Mario Dávila va en la contienda representando únicamente al albiazul.

“Nosotros seguimos trabajando unidos en nuestro comité, trabajamos duro y así vamos a seguir. Quienes están preocupados son ellos, quienes se sienten perdidos son ellos, por eso esas acciones”, reveló.