Primark llegará a México; será su primera incursión en Latinoamérica

El acuerdo de franquicia fue confirmado el 10 de septiembre por Associated British Foods (ABF), corporativo propietario de la marca, como parte de su actualización comercial correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2026.

Primark , una de las cadenas europeas de moda de bajo costo, prepara su entrada al mercado mexicano mediante una alianza comercial con Liverpool, en una operación que marcará su primera expansión hacia América Latina.

La llegada al país representa una nueva etapa para la firma irlandesa, que busca ampliar su presencia internacional mediante franquicias y fortalecer su crecimiento fuera de sus mercados tradicionales.

La alianza establece que Liverpool participará en el desarrollo de las tiendas Primark en México, aunque hasta ahora ninguna de las dos empresas ha precisado cuándo comenzarán las operaciones, cuántos establecimientos contempla el proyecto ni cuáles serán las primeras ciudades elegidas.

Con alrededor de 500 establecimientos en el mundo, Primark se distingue por comercializar ropa, calzado, accesorios, productos de belleza y artículos para el hogar a precios accesibles. Su modelo se ha apoyado principalmente en tiendas físicas de gran formato, renovación constante de mercancía y una oferta de productos vinculada con las tendencias de moda. La expansión mexicana se realizará bajo un esquema distinto al de sus operaciones directas, pues Liverpool será su socio comercial y operador de la franquicia.

La estrategia de crecimiento internacional también contempla otros mercados. La compañía ya opera tres tiendas franquiciadas en Dubái y una en Kuwait, además de ampliar su convenio con Alshaya Group para ingresar a Arabia Saudita, donde prevé inaugurar su primer establecimiento durante la primavera de 2027.

Para Liverpool, el convenio representa otra incorporación a su estrategia de diversificación y distribución de marcas internacionales.

¿QUÉ ES PRIMARK Y QUÉ REPRESENTA EN EUROPA?

Es una cadena minorista de origen irlandés fundada en Dublín en 1969, bajo el nombre de Penneys. Se especializa en ropa, calzado, accesorios, belleza y artículos para el hogar a precios económicos.

Precios accesibles: En Europa es conocida por ofrecer prendas y accesorios de tendencia a precios considerablemente accesibles, con colecciones que se renuevan constantemente.

Una alternativa al consumo tradicional: Su modelo permite comprar ropa y artículos cotidianos sin recurrir necesariamente a marcas de precio medio o alto. Compite en el segmento conocido como fast fashion o moda rápida.

Tiendas de gran formato: Su estrategia comercial se basa principalmente en establecimientos físicos con una amplia variedad de productos y grandes volúmenes de venta.

Presencia internacional: Tiene operaciones en distintos mercados europeos y también en Estados Unidos y Medio Oriente.

Importancia comercial: Es una de las marcas más reconocidas del segmento de bajo costo en Europa. Su llegada suele generar interés entre consumidores que buscan moda accesible y una oferta amplia de productos.