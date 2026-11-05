Primark llegará a México; será su primera incursión en Latinoamérica

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    Primark llegará a México; será su primera incursión en Latinoamérica
    La tienda insignia de Primark en la Gran Vía de Madrid ocupa cinco plantas y 12 mil 500 metros cuadrados en un edificio histórico inaugurado en 1924. El establecimiento recibe más de cinco millones de transacciones al año y se ha convertido en uno de los principales referentes comerciales de la cadena en Europa. REDES SOCIALES

La cadena irlandesa de moda económica firmó un acuerdo de franquicia con las tiendas Liverpool, aunque todavía no revela fechas de apertura ni las ciudades donde instalará sus primeras tiendas

Primark, una de las cadenas europeas de moda de bajo costo, prepara su entrada al mercado mexicano mediante una alianza comercial con Liverpool, en una operación que marcará su primera expansión hacia América Latina.

El acuerdo de franquicia fue confirmado el 10 de septiembre por Associated British Foods (ABF), corporativo propietario de la marca, como parte de su actualización comercial correspondiente al cierre del ejercicio fiscal 2026.

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La alianza establece que Liverpool participará en el desarrollo de las tiendas Primark en México, aunque hasta ahora ninguna de las dos empresas ha precisado cuándo comenzarán las operaciones, cuántos establecimientos contempla el proyecto ni cuáles serán las primeras ciudades elegidas.

La llegada al país representa una nueva etapa para la firma irlandesa, que busca ampliar su presencia internacional mediante franquicias y fortalecer su crecimiento fuera de sus mercados tradicionales.

Con alrededor de 500 establecimientos en el mundo, Primark se distingue por comercializar ropa, calzado, accesorios, productos de belleza y artículos para el hogar a precios accesibles. Su modelo se ha apoyado principalmente en tiendas físicas de gran formato, renovación constante de mercancía y una oferta de productos vinculada con las tendencias de moda. La expansión mexicana se realizará bajo un esquema distinto al de sus operaciones directas, pues Liverpool será su socio comercial y operador de la franquicia.

La estrategia de crecimiento internacional también contempla otros mercados. La compañía ya opera tres tiendas franquiciadas en Dubái y una en Kuwait, además de ampliar su convenio con Alshaya Group para ingresar a Arabia Saudita, donde prevé inaugurar su primer establecimiento durante la primavera de 2027.

Para Liverpool, el convenio representa otra incorporación a su estrategia de diversificación y distribución de marcas internacionales.

¿QUÉ ES PRIMARK Y QUÉ REPRESENTA EN EUROPA?

Es una cadena minorista de origen irlandés fundada en Dublín en 1969, bajo el nombre de Penneys. Se especializa en ropa, calzado, accesorios, belleza y artículos para el hogar a precios económicos.

Precios accesibles: En Europa es conocida por ofrecer prendas y accesorios de tendencia a precios considerablemente accesibles, con colecciones que se renuevan constantemente.

Una alternativa al consumo tradicional: Su modelo permite comprar ropa y artículos cotidianos sin recurrir necesariamente a marcas de precio medio o alto. Compite en el segmento conocido como fast fashion o moda rápida.

Tiendas de gran formato: Su estrategia comercial se basa principalmente en establecimientos físicos con una amplia variedad de productos y grandes volúmenes de venta.

Presencia internacional: Tiene operaciones en distintos mercados europeos y también en Estados Unidos y Medio Oriente.

Importancia comercial: Es una de las marcas más reconocidas del segmento de bajo costo en Europa. Su llegada suele generar interés entre consumidores que buscan moda accesible y una oferta amplia de productos.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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