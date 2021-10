Prohibirán entrada a músicos y bebidas alcoholicas en panteones de Torreón

Toda persona que quiera ingresar a los panteones con bebidas alcohólicas y también con instrumentos musicales, no se les va a permitir.

TORREÓN, COAH.- Antes de la pandemia, el 2 de noviembre ‘Día de Muertos’, lo tomaba la gente como una fiesta, acudían al panteón a ver a sus difuntos, traían a veces grupos musicales o grabadoras para escuchar música, comían, ahora solo limpian, rezan un poco y se van.

Ramiro Márquez Aguirre, administrador del Panteón Municipal No. 2 de Torreón, informó que ahora, durante la celebración del Día de Muertos, estará prohibido el ingreso de música y de bebidas alcohólicas a los panteones municipales, medida que busca mantener el orden al interior de los cementerios.

“Toda persona que quiera ingresar con bebidas alcohólicas y también con instrumentos musicales no se les va a permitir”, aseveró.

La presencia policial y de unidades de Tránsito y Vialidad será mayor en este panteón, ya que tiene más afluencia de personas que los demás, por lo que se implementarán operativos para mantener en orden el tráfico vehicular.

Rumbo al Día de Muertos, explicó que Protección Civil y autoridades correspondientes, este miércoles a las 10 de la mañana, llevarán a cabo un simulacro, una persona que se detiene detrás de una tumba y cae alrededor de ocho o diez metros.

Con el apoyo de siete elementos y el uso de sistemas de seguridad, bajarán dos rescatistas por el lesionado, en un ejercicio de lo que puede ocurrir, no quisiera que pasara y no va a pasar, manifestó.

Es importante hacer conciencia entre la gente que va a visitar a algún difunto, hacerlo con todas las medidas de prevención que son no pararse, no sentarse y obviamente no caminar sobre una tumba.

El Panteón Municipal No. 2 de Torreón tiene más de cinco mil lápidas y un promedio de dos personas sepultadas en cada una de ellas, son terrenos a perpetuidad, ninguna persona se saca.

VANDALISMO

Márquez Aguirre, explicó que los casos de vandalismo en el panteón de la colonia Santiago Ramírez se han reducido, lo cual atribuye principalmente a la contingencia sanitaria por Covid-19, “antes uno que otro se venía a dormir, pero ya no, desde que empezó la pandemia”.

Indicó que por la manera en que se encuentra diseñado el cementerio es más difícil que esto ocurra, pues las tumbas ahí no son tan ostentosas, y por el contrario, son austeras, lo cual permite que exista mejor vigilancia.

“La gente hace menos arreglos, pero a medida que vaya disminuyendo la pandemia, y sobre todo, que se acerque el 2 de noviembre, esperamos mayor actividad en los panteones”, previó.