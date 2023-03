ERNESTO ACOSTA

El PVEM propone sancionar con cárcel y multa las acusaciones penales sustentadas en denuncias falsas, ya sea a petición de la persona acusada o agraviada o por oficio de la autoridad, porque se afecta no solo la credibilidad y honestidad de una persona, sino a la propia impartición de justicia.

La diputada Claudia Elvira Rodríguez Márquez refirió que la denuncia falsa es un acto que comete aquella persona que imputa falsamente y de mala fe una serie de conductas punibles a otra persona o personas, para incriminar, exonerar, perjudicar o beneficiar a una o más personas.

“En los últimos años estamos siendo testigos de denuncias falsas, se trata de algo continuo y más frecuente de lo que pareciera, se trata de un delito pluriofensivo, esto quiere decir que no solo se trata de perjudicar a un sujeto concreto, sino también a la propia justicia”, afirmó.

No es posible hablar de denuncias falsas como tal, hasta que la autoridad que la recibió no emite una resolución o sentencia firme que lleve al archivo o sobreseimiento. En primer lugar, hay que probar que los hechos no se cometieron antes de determinar si hubo intención dolosa por parte del denunciante.

No todas las denuncias archivadas o sobreseídas son falsas; significa que la parte actora pudo haber tenido la sensación de que existió un delito o falta penal que denunciar, pero ante la falta de indicios, la autoridad penal no puede estimar que la infracción señalada fuese cometida realmente.

“Es necesario que, cada vez que exista una resolución o sentencia de archivo o sobreseimiento sobre la causa penal que se imputó, sea la propia autoridad que atendió la denuncia y resultó falsa, la que actúe de oficio o a instancia del demandado contra el denunciante”, propuso la legisladora.

En este caso aplicaría el Capítulo de “Conductas punibles de particulares durante la investigación y persecución de delitos o en juicio penal”, y se adicionaría en el apartado VII de declaraciones falsas, el delito de denuncias falsas donde el denunciante, querellante, víctima u ofendido presente argumentos falsos en forma dolosa y premeditada.

Su fin sería incriminar, exonerar, perjudicar o beneficiar a una o más personas y a consecuencia de ello se ejercite acción penal, procese o judicialice el caso mediante sentencia firme, absolutoria, sobreseimiento o archivo.

Si el acusado lograra sus fines, se le aumentaría en una quinta parte el máximo de las penas de 4 a 7 años de prisión y de 700 a mil 500 días multa, sin perjuicio de agregarle otros supuestos por ocultamiento, afectación o simulación de evidencia física, alteración de elemento de prueba o evidencias para engañar al Ministerio Público o a la autoridad judicial.