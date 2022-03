Propone Obispo de Saltillo aplicar el conductor designado para evitar accidentes

Al conducir un vehículo, una persona debe estar a la altura de esa responsabilidad y abstenerse de consumir alcohol, recomendó el obispo Hilario González García, ante la racha de accidentes en los que jóvenes o personas en general han suscitado en estado de ebriedad y conduciendo a altas velocidades.

En cuanto a la consulta de Revocación de Mandato se inclinó a “no dejar morir solo al INE” y llamó a hacer conciencia sobre si participar y sobre la opinión que se emitirá

El jerarca católico, incluso, señaló que pudiera retomarse la práctica del conductor designado entre los jóvenes.

“Lo más importante, quienes tienen la responsabilidad de manejar, que se abstengan de tomar. Creo que en algún tiempo había esto de conductor designado, entre los muchachos, entre los amigos.

“Uno que se sacrificaba para que los demás pudieran divertirse y uno con puro refresco, tal vez sería sano repetir esa medida, eso es lo que yo recomendaría”, subrayó González García.

Subrayó que conducir conlleva una gran responsabilidad, más cuando se lleva a más personas dentro de la unidad.

“Es una cuestión humana de conciencia, de responsabilidad, repito si voy a manejar y llevo personas conmigo, tengo que estar a la altura de esa responsabilidad”, subrayó el prelado.

Recordó también que los papás son el primer filtro, el primer lugar donde los jóvenes deben de tener la confianza con para tener ese diálogo sobre qué tan conveniente es ingerir bebidas alcohólicas y a qué edad.

SOBRE REVOCACIÓN

DE MANDATO

Al señalar que no ha tomado una decisión sobre si acudirá a emitir opinión a la consulta sobre la Revocación de Mandato, se inclinó en apoyo a lo que hace el INE, es decir, a participar, más allá de los intereses políticos.

“No dejarlos solos, no dejarlos morir solos a ellos, sino en la medida de los posible apoyarlos”, indicó.

Al igual que un comunicado del Episcopado Mexicano, González García llamó a hacer conciencia de los deberes cívicos.

“Con respecto a esta particular consulta, pues es la primera vez que se hace, entonces para muchos es un discernimiento sobre algo que yo ni tenía intención, entonces tal vez muchas personas no le ven la necesidad o no se sienten reflejados en esa consulta”, señaló.

“Pero como obispo decimos: ponlo delante de Dios para ver qué es lo que mejor conviene al bien común, que eso sí es una obligación que nos compete, buscar el bien común de la nación y ya concretamente de si sí o si no, de revocar o ratificar, eso también tiene que ponerse delante de Dios”, dijo.