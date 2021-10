Protección a mujeres con discapacidad es su meta; impulsa diputada cambios en ley

Las autoridades y dependencias en Coahuila deberán hacer las reformas necesarias en sus procedimientos de atención y protección, para garantizar a las mujeres con discapacidad una vida libre de violencia; luego de ser aprobado el dictamen presentado por la diputada del PRI, Martha Loera Arámbula.

Reconoció que no todos los formatos son accesibles, por ejemplo en el impreso, escrito o visual, y las personas que no pueden leer el material no puedan acceder a él como las personas ciegas o con deficiencia visual, con discapacidad intelectual que afecte la comprensión de la lectura, e incluso el personas con discapacidad motriz.

Por esta razón, las autoridades deberán generar y actualizar una aplicación para dispositivos móviles, considerando en su diseño las características de accesibilidad a la web, que permita a los ciudadanos acceder a la información para prevenir combatir y eliminar la violencia de género.

CON OBJETIVOS BIEN CLAROS

La propuesta tiene como finalidad establecer una serie de requisitos básicos que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia debe garantizar a las mujeres con discapacidad, como lo son la interseccionalidad, el enfoque diferencial y la accesibilidad a las mujeres con discapacidad en las políticas públicas y protección de sus derechos, explicó la legisladora del PRI.

Es de especial interés el acceso a la justicia, destacó, así como la efectiva inclusión e integración de las mujeres con discapacidad en los ámbitos, social, educativo, económico, político y cultural, y la eliminación de los posibles obstáculos que puedan impedirles el goce pleno de sus derechos.

Dicha iniciativa se basó en el conjunto de propuestas que han realizado un grupo de organizaciones civiles a nivel nacional, en el marco de la discusión de una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

“En ese sentido, compartimos y respaldamos la lucha de estas colectivas y asociaciones de mujeres en favor de los derechos humanos”, dijo en tribuna.