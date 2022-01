Protestan trabajadores eventuales de Salud ante el temor de perder derechos con nuevo contrato

Decenas de trabajadores eventuales de la Secretaría de Salud en la región sureste se manifestaron en la sede ubicada en el centro de Saltillo para exigir una reunión con la autoridad administrativa y conocer los nuevos preceptos señalados en el nuevo contrato que deberán firmar más de mil 700 afectados.

La representante legal de los manifestantes, Diana Hernández, informó que, de ese total, 400 han solicitado auxilio jurídico dado que no se les ha liquidado el pago correspondiente la antigüedad de los trabajadores.

“Son más de 400 trabajadores eventuales bajo esta modalidad que se han puesto en comunicación con su servidora para que sea la representante legal y podamos salir adelante con las demandas que ellos tienen”, explicó.

Entre las demandas, se pide que, si se llegara a dar la firma de un nuevo contrato, se les finiquite conforme a la ley la antigüedad y el tiempo que tuvieron ellos en la Secretaría de Salud, porque hay gente que tiene hasta ocho o diez años sin acceder a una base”, indicó Hernández.

TE PUEDE INTERESAR:

Formarán los cinco municipios del Sureste de Coahuila la primera Policía Metropolitana de la región

Aunado a esto, se ha solicitado una revisión de las condiciones laborales que se les ofrecerá en el nuevo contrato.

“Tenemos entendido que el nuevo contrato no trae lo de la seguridad social, dice que solamente se les pagará su salario y que el servicio médico se les otorgará en un organismo perteneciente a la misma institución, lo que es inaceptable porque, entonces, irían al Hospital General a atenderse”, subrayó la representante sindical.

Al respecto, Tulio Dante Lule Guevara, líder del Sindicato Único de Trabajadores Estatales, indicó que, si no se responde en tiempo y forma, se podría interponer una demanda en contra de la Secretaría pues esta situación vulnera los derechos de los trabajadores.

“Tenemos que apoyarlos porque se trata de una violación a sus derechos laborales, de seguridad social, a sus derechos adquiridos por su antigüedad”, insistió.

Otra de las situaciones, dijo, es que se les ha retenido el pago quincenal a los trabajadores que se han negado a firmar el nuevo contrato con la Secretaría.

“Los están obligando a que firmen ese contrato y no puede ser, quien haya firmado, no me dejará mentir que no viene especificado el salario que recibirá el trabajador, vienen muchos espacios en blanco para que ellos lo puedan llenar; es un abuso y es un atropello a la constitución, no hay más que demandar, que se pague el tiempo laborado”, manifestó.