‘Que el cáncer no nos dé tiempo de pensar en él’; acuñense da su testimonio

ACUÑA, COAH.- Alma Proa, sobreviviente por dos ocasiones de cáncer, dice que la mejor forma de salir adelante con un diagnóstico, es asumirlo con una mente muy positiva y que no hay que darse el tiempo para pensar en la enfermedad.

“No hay que darnos tiempo de desgastarnos, hay que hacer prioridades en nuestras vidas, hay que ponernos metas, objetivos para que cada día de batalla sea un triunfo que logremos”, dijo.

Con una sobrevivencia de cáncer cérvico uterino y recientemente ya por abatir el cáncer de mama, Alma Proa dijo que la mejor forma de no agobiarse por el diagnóstico, se puso como meta terminar una carrera profesional.

“Empecé mis estudios casi al mismo tiempo que me fue diagnosticado el cáncer y para mí ha sido un gran aliciente, porque no me he dado tiempo de pensar en ello”, subrayó.

Periodista de hace años, la comunicadora dice que aún con el padecimiento se ha enfocado a realizar su trabajo, seguir su escuela; tratar de ser una buena ama de casa.

“Yo no me considero una mujer enferma, yo me veo como cualquier otra mujer, con seno o sin seno somos iguales. Todo está en la mente de uno, del cómo te sientas tú, cómo te valores tú y cómo quieres que la gente te mire: si tú quieres que te vean como una persona enferma, pues así te ven; si quieres que te vean como una persona fuerte, fuerte te van a ver”, dijo.

Y es que refirió que no se come, no se camina, no se trabaja con las “chichis”, sino que estas son solo símbolo de la feminidad.

“Pero para sentirte femenina no solo hace falta un par se senos bonitos o grandes; para sentirte mujer, basta con que seas mujer; con que hagas tu rol como debe de ser. Una mujer es femenina desde su forma de vestir, de caminar, de hablar; desde su forma de ver la vida”, aseveró.

Finalmente hizo un llamado a las mujeres que se diagnostican con cáncer, para que no se desvanezcan porque el cáncer anteriormente era sinónimo de muerte y en la actualidad es sinónimo de lucha, de victoria, ya que, diagnosticado a tiempo se puede curar.