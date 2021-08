Rebasada asociación de apoyo oncológico

Muchas de las mujeres que acuden a la asociación fundada apenas en el 2020 no cuentan con afiliación al servicio médico público por lo que luego resulta complicada la gestión de los medicamentos y tratamientos para las pacientes que padecen cáncer.

Una de las asociaciones civiles que brinda atención a pacientes con cáncer en Saltillo, “Casa Rosa”, que está a cargo de Briseida Hernández, continúa gestionando tratamientos para poco más de 100 mujeres que padecen cáncer.

“El año pasado iniciamos nuestra base de datos con un total de 50 pacientes y este año se han agregado otras 56, más o menos, y todavía no vamos ni al final del año, la verdad es que se han ido incrementando, y además nosotros no hemos podido darles atención porque en realidad no tenemos campañas de promoción”, explicó.

La directora señaló que desde hace unos cuatro meses las solicitudes de pacientes que buscan tratamientos para cáncer de mama, cervicouterino, leucemia y linfodema han aumentado, por lo que se espera pueda darse una colaboración con el Centro Oncológico “Salvador Chavarría”, de la Secretaría de Salud.

“Este centro apenas está iniciando y estamos buscando hacer equipo con esta dependencia; nosotros estamos viendo cómo podríamos trabajar, si podemos enviar a algunas pacientes para que ahí lleven sus tratamientos”, dijo la directora.

Detalló que muchas de las mujeres que acuden a la asociación fundada apenas en 2020 no cuentan con afiliación al servicio médico público, por lo que luego resulta complicada la gestión de los medicamentos y tratamientos para las pacientes que padecen cáncer.

Por lo anterior, puntualizó en que ‘se está revisando la forma en que se pueda trabajar en conjunto pues apenas se está informando sobre los estudios que se realizan en la clínica de especialidades oncológicas y el procedimiento a seguir para que las pacientes puedan acceder a estos’.

332 CONSULTAS

Por otro lado y de acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Salud, esta clínica de especialidades contra el cáncer ha atendido a 332 pacientes desde el pasado 8 de julio en las áreas de Oncología Médica, Oncología Quirúrgica y Ginecología Oncológica.

Entre los tratamientos, se han brindado 81 quimioterapias por padecimientos como cáncer de mama, de ovario, de endometrio, pulmón y cáncer de colon.

“El Centro Oncológico ha otorgado 332 consultas de alta especialidad a pacientes en estado vulnerable”, detalló la SS.