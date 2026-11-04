Rechaza Gabriel Elizondo reforma a la Ley Antimemes por riesgos a usuarios del internet

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Coahuila
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    Rechaza Gabriel Elizondo reforma a la Ley Antimemes por riesgos a usuarios del internet
    Gabriel Elizondo Pérez rechazó la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor por sus posibles efectos en la libertad de expresión. CORTESÍA

El senador advierte que la suspensión del servicio de internet podría afectar a familias que no cometieron infracciones

El senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, votó en contra de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, conocida como Ley Antimemes, al considerar que contiene disposiciones que podrían vulnerar la libertad de expresión y afectar el acceso a internet de personas que no hayan cometido ninguna infracción.

Durante su intervención en tribuna, el legislador del PRI sostuvo que proteger los derechos de autor y garantizar los derechos de la ciudadanía son responsabilidades que deben atenderse sin poner en riesgo las libertades individuales.

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Señaló que, aunque es necesario reconocer y proteger el trabajo de artistas y creadores, la reforma presenta vacíos jurídicos y posibles problemas de constitucionalidad, particularmente por las obligaciones que plantea para las empresas proveedoras de servicios de internet.

Entre las disposiciones cuestionadas está la exigencia de establecer políticas para suspender el servicio a usuarios reincidentes en infracciones a los derechos de autor, una medida que, advirtió, podría tener consecuencias para personas ajenas a las conductas señaladas.

ALERTA POR AFECTACIONES A FAMILIAS

Elizondo Pérez explicó que una sola conexión de internet suele ser compartida por varios integrantes de una familia, quienes dependen de este servicio para estudiar, trabajar y realizar distintas actividades cotidianas.

Por ello, consideró que suspender una conexión por las infracciones de uno de sus usuarios podría perjudicar a otras personas que no tuvieron participación alguna en la conducta sancionada.

$!El senador advirtió que las sanciones podrían afectar a familias enteras por infracciones cometidas por uno de sus integrantes.
El senador advirtió que las sanciones podrían afectar a familias enteras por infracciones cometidas por uno de sus integrantes. CORTESÍA

“Una cosa es proteger los derechos de autor y otra muy distinta es poner en riesgo los derechos de nuestra gente”, advirtió el senador al justificar su voto en contra.

El legislador también destacó la importancia de trabajar en equipo y colocar los derechos de las familias coahuilenses en el centro de las decisiones legislativas.

“Como decimos allá en Coahuila, para salir pa’delante hay que hacer las cosas bien hechas. Eso también significa legislar con responsabilidad, con los pies en la tierra y, sobre todo, defendiendo los derechos de nuestra gente”, concluyó.

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