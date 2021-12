Recomienda IP de Saltillo “guardar medidas” por COVID-19 en posadas; salones reportan agenda llena

SALTILLO, COAH.- A pesar de que la Iniciativa Privada en la Región Sureste de Coahuila recomienda no bajar la guardia y evitar eventos como las posadas navideñas, o bien realizarlos con todas las medidas de sanidad necesarias, algunos salones de eventos sociales ya tienen agenda llena para el próximo mes.

José Antonio Lazcano Ponce, Presidente CANACINTRA Delegación Coahuila Sureste, Indicó que se mantienen respetuosos de la decisión de cada empresa, sin embargo, subrayó que es importante evitar este tipo de reuniones para privilegiar la salud de los trabajadores, toda vez que se habla de una cuarta ola de coronavirus así como una variante más contagiosa.

“Es muy importante no bajar la guardia y evitar hasta donde sea posible las reuniones masivas, la industria a sido respetuosa y solidaria de los protocolos sanitarios de acuerdo a las disposiciones de las autoridades de Salud y en este sentido cada empresa dispondrá de acuerdo a sus políticas internas no realizar reuniones masivas de fin de año y solo eventos sencillos que no ponga en riesgo el elemento más importante que es nuestro recurso humano”, apuntó.

En contraste, algunos salones de eventos sociales consultados por VANGUARDIA que se ubican principalmente al norte de Saltillo, señalaron contar con agenda llena desde los primeros días del mes de diciembre y hasta el mes de enero, por motivo de eventos alusivos a las fiestas decembrinas.

Sin embargo, estas posadas se realizan con particularidad, que su mayoría se trata de cenas o desayunos, y no de grandes fiestas con baile como solían hacerse previo a la pandemia del COVID-19.

“Si tenemos algunas reservaciones para fiestas, pero hay límite de cupo y siguen habiendo restricciones que debemos respetar, la mayoría se trata de desayunos, comidas, o cenas en las que nos han pedido algún menú especial y de acuerdo a la logística que presentan únicamente habrá brindis y algunas rifas de regalos”, Bianca Guerrero, organizadora de eventos.

Llamado de las autoridades hasta el momento gira en torno al cumplimiento de las medidas de sana distancia, el uso de cubrebocas, así como el respeto por los aforos establecidos por la Secretaría de salud para prevenir contagios de COVID-19.