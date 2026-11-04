Reconocerá Congreso de Coahuila a Ariadne Lamont, Santos Laguna, asilo Ropero del Pobre y siete figuras más

El Poder Legislativo de Coahuila aprobó este miércoles el reconocimiento a nueve personas e instituciones por su labor en áreas como asistencia social, cultura, medio ambiente, derechos humanos, deporte, ciencia y salud, tras la emisión de la convocatoria el pasado 29 de septiembre para la entrega de condecoraciones. La entrega se realizará durante una sesión solemne programada para el próximo 10 de noviembre, a las 10:00 horas, en la que se contará con la presencia de los titulares de los poderes del Estado y de las personas y representantes de las instituciones que recibirán las distinciones.

Entre los reconocimientos aprobados se encuentra la categoría de Compromiso Social, que será otorgada a Asistencia y Ropero del Pobre, A. C., conocida como Asilo Ropero del Pobre, institución de Saltillo que desde 1945 brinda atención a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Actualmente atiende a 103 residentes y proporciona servicios de alojamiento, alimentación, atención médica y cuidados de enfermería. En la categoría de Actividades Artísticas y Culturales, la distinción será para Ópera de Coahuila, agrupación fundada en 2005 y dirigida por Arturo Rodríguez Torres. A lo largo de su trayectoria ha presentado producciones como La Bohème, Tosca, Don Giovanni y Carmen, además de participar en escenarios culturales de alcance nacional y contribuir a la formación de nuevos talentos. Por sus aportaciones en Actividades Ecológicas y Protección del Medio Ambiente, fue seleccionada Adriana Carolina González Machado, maestra en Ingeniería Bioquímica, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Universidad Autónoma de Coahuila y docente de la Facultad de Ciencias Biológicas. Su trabajo de investigación se ha enfocado en las propiedades antimicrobianas y antioxidantes de especies vegetales, así como en el desarrollo de alternativas naturales para la conservación de alimentos. La condecoración por Promoción de los Derechos de la Mujer será entregada a Ariadne Enriqueta Lamont Martínez, quien cuenta con 35 años de trayectoria en la defensa y promoción de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ha participado en el movimiento feminista lagunero y en labores de acompañamiento a víctimas de violencia. En Promoción de los Derechos Humanos, la seleccionada fue Yolanda Morán Isáis, madre buscadora y fundadora, junto con otras familias, del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, creado en 2009. También fundó el colectivo Buscando Desaparecidos México (BUSCAME) y ha participado en encuentros internacionales relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.

En la categoría de Desarrollo Empresarial, el reconocimiento será para el Club Santos Laguna, institución fundada en 1983 y vinculada con la actividad económica y deportiva de la Comarca Lagunera. Entre sus acciones sociales se encuentra el programa Guerreros de Corazón, mediante el cual desarrolla iniciativas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad. Por Mérito Deportivo fue seleccionada Mariangela Medina Martínez, futbolista que ha representado a México en competencias internacionales, entre ellas la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Colombia 2024. También formó parte de Tigres Femenil, con el que obtuvo tres títulos, y actualmente continúa su desarrollo deportivo y académico en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA). En la categoría de Mérito Académico y Actividades de Innovación, Ciencia e Investigación, el reconocimiento será para Leonardo Sepúlveda Torre, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su trabajo se ha enfocado en biotecnología de alimentos, aprovechamiento de residuos agroindustriales y desarrollo de procesos sustentables. Entre sus distinciones destaca el Premio de Investigación en Ciencias Naturales 2025 de la Academia Mexicana de Ciencias. Finalmente, en la categoría de Mérito a la Salud fue seleccionada la doctora Yolanda Jaramillo Rodríguez, fundadora de la asociación civil Mujeres Salvando Mujeres, organización que ha brindado atención directa a más de 40 mil mujeres en Coahuila mediante servicios de prevención, diagnóstico y acompañamiento durante el tratamiento del cáncer de mama.