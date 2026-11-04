Reconocerá Congreso de Coahuila a personas e instituciones por su trayectoria y aportaciones a la sociedad

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Reconocerá Congreso de Coahuila a personas e instituciones por su trayectoria y aportaciones a la sociedad
    El Congreso de Coahuila aprobó nueve reconocimientos que serán entregados en una sesión solemne el próximo 10 de noviembre. HOMERO SÁNCHEZ

El Club Santos Laguna, el Asilo Ropero del Pobre, Ópera de Coahuila y la madre buscadora Yolanda Morán Isáis serán algunos de los galardonados durante la sesión solemne programada para el próximo 10 de noviembre

El Poder Legislativo de Coahuila aprobó este miércoles el reconocimiento a nueve personas e instituciones por su labor en áreas como asistencia social, cultura, medio ambiente, derechos humanos, deporte, ciencia y salud, tras la emisión de la convocatoria el pasado 29 de septiembre para la entrega de condecoraciones.

La entrega se realizará durante una sesión solemne programada para el próximo 10 de noviembre, a las 10:00 horas, en la que se contará con la presencia de los titulares de los poderes del Estado y de las personas y representantes de las instituciones que recibirán las distinciones.

Congreso de Coahuila renueva titulares de órganos internos de control de cuatro instituciones

Entre los reconocimientos aprobados se encuentra la categoría de Compromiso Social, que será otorgada a Asistencia y Ropero del Pobre, A. C., conocida como Asilo Ropero del Pobre, institución de Saltillo que desde 1945 brinda atención a personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad. Actualmente atiende a 103 residentes y proporciona servicios de alojamiento, alimentación, atención médica y cuidados de enfermería.

En la categoría de Actividades Artísticas y Culturales, la distinción será para Ópera de Coahuila, agrupación fundada en 2005 y dirigida por Arturo Rodríguez Torres. A lo largo de su trayectoria ha presentado producciones como La Bohème, Tosca, Don Giovanni y Carmen, además de participar en escenarios culturales de alcance nacional y contribuir a la formación de nuevos talentos.

Por sus aportaciones en Actividades Ecológicas y Protección del Medio Ambiente, fue seleccionada Adriana Carolina González Machado, maestra en Ingeniería Bioquímica, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Universidad Autónoma de Coahuila y docente de la Facultad de Ciencias Biológicas. Su trabajo de investigación se ha enfocado en las propiedades antimicrobianas y antioxidantes de especies vegetales, así como en el desarrollo de alternativas naturales para la conservación de alimentos.

La condecoración por Promoción de los Derechos de la Mujer será entregada a Ariadne Enriqueta Lamont Martínez, quien cuenta con 35 años de trayectoria en la defensa y promoción de los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes. Ha participado en el movimiento feminista lagunero y en labores de acompañamiento a víctimas de violencia.

En Promoción de los Derechos Humanos, la seleccionada fue Yolanda Morán Isáis, madre buscadora y fundadora, junto con otras familias, del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, creado en 2009. También fundó el colectivo Buscando Desaparecidos México (BUSCAME) y ha participado en encuentros internacionales relacionados con la búsqueda de personas desaparecidas.

Estudiantes del Tec Saltillo levantan plantón 7 días después; llegan a acuerdos con institución

En la categoría de Desarrollo Empresarial, el reconocimiento será para el Club Santos Laguna, institución fundada en 1983 y vinculada con la actividad económica y deportiva de la Comarca Lagunera. Entre sus acciones sociales se encuentra el programa Guerreros de Corazón, mediante el cual desarrolla iniciativas dirigidas a personas en situación de vulnerabilidad.

Por Mérito Deportivo fue seleccionada Mariangela Medina Martínez, futbolista que ha representado a México en competencias internacionales, entre ellas la Copa Mundial Femenina Sub-20 de Colombia 2024. También formó parte de Tigres Femenil, con el que obtuvo tres títulos, y actualmente continúa su desarrollo deportivo y académico en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

En la categoría de Mérito Académico y Actividades de Innovación, Ciencia e Investigación, el reconocimiento será para Leonardo Sepúlveda Torre, investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Su trabajo se ha enfocado en biotecnología de alimentos, aprovechamiento de residuos agroindustriales y desarrollo de procesos sustentables. Entre sus distinciones destaca el Premio de Investigación en Ciencias Naturales 2025 de la Academia Mexicana de Ciencias.

Finalmente, en la categoría de Mérito a la Salud fue seleccionada la doctora Yolanda Jaramillo Rodríguez, fundadora de la asociación civil Mujeres Salvando Mujeres, organización que ha brindado atención directa a más de 40 mil mujeres en Coahuila mediante servicios de prevención, diagnóstico y acompañamiento durante el tratamiento del cáncer de mama.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reconocimiento

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


CONGRESO DE COAHUILA

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Unos visitantes posan junto a un robot humanoide expuesto en el estand de AIA Orbis durante el Festival de IA de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 27 de octubre de 2026.

Si la IA piensa por nosotros, la democracia lo padecerá
Se retirarán dos ejecutivos históricos: Carlos Rivera (Vicepresidente de Manufactura) y Rafael Paz (Director de Jeep, Dodge y Leapmotor).

Stellantis México ajusta su estructura organizacional bajo el plan global FaSTLAne 2030
Desde antojitos por $99 pesos hasta cenas gourmet por $549, ‘Qué Comer Week’ ofrece menús para todos los gustos y presupuestos.

Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99
El Parque Fundidora volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones navideñas de Monterrey. FOTOS: ARACELY CHANTAKA Y VANGUARDIA

Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro
Cita. Becky G y Karol G volverán a unir sus voces en el escenario, esta vez ante el público regiomontano.

¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey
Postura. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron su rechazo a la manera en que la bioserie retrató la historia de la agrupación.

¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
Obed Vargas apenas suma 12 minutos en la temporada 2026-27 y sigue sin debutar en LaLiga.

Simeone se desvive en elogios para Obed Vargas, pero lo mantiene condenado a la banca