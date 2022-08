A fin de mantener la seguridad y el orden en la ciudad, la dirección de Inspección y Verificación del Ayuntamiento de Torreón ha reforzado sus operativos dando como resultado la elaboración de actas a comercios o clausuras por diversas faltas administrativas, informó el titular del área, Raúl Gerardo Rodríguez García.

Los operativos realizados desde el inicio de gestiones del alcalde Román Alberto Cepeda González, han permitido hacer conciencia entre los comerciantes sobre la importancia de contar con sus permisos en orden, además de aplicar las normas de higiene y seguridad que permiten disminuir los riegos de accidentes y minimizar los casos de contraer enfermedades.

A lo largo de los operativos realizados en lo que va del año, comentó que también efectúan re-inspecciones en los cuales se vuelven a revisar los mismos establecimientos y se ha encontrado restaurantes que siguen dando un mal manejo a los alimentos y pastelerías que han trabajado en condiciones insalubres.

Uno de los motivos más recurrentes que incluyen en la aplicación de multas o clausuras, es por no contar con los permisos de operación o no tenerlos vigentes; clausura de quintas donde se sorprende a grupos de menores consumiendo alcohol y también comercios que no cumplen con las normas de salubridad, sobre todo si se trata de restaurante.

Se reitera a los comerciantes de la ciudad que es importante contar con su documentación en orden y aplicar los protocolos de salud, inclusive en la primera vez se procede con tolerancia, porque el objetivo es que ellos mejoren y hacen una carta compromiso donde se comprometen a limpiar y a adecuar su cocina y cuando es así se les extiende el permiso para seguir laborando.

“La finalidad de estos recorridos de supervisión y vigilancia por personal de Inspección y Verificación, no es con el fin de sancionar a la ciudadanía, sino buscar hacer conciencia en la sociedad y corrijan lo que se está haciendo mal”, comentó.