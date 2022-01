Reportan casos de COVID-19 en personal de guarderías de Saltillo y Monclova

El delegado en Coahuila del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Leopoldo Santillán, reveló que existen contagios de COVID-19 entre el personal de guarderías de los municipios de Saltillo y Monclova, tras la aparición de la variante Ómicron.

“Sí se están presentando casos principalmente aquí en Saltillo, ahorita es en las ciudades de Saltillo y Monclova en donde se tiene mayor incremento de casos entre el personal y por supuesto que nosotros nos apegamos al criterio de sana distancia y de bioseguridad de los niños, obviamente de los trabajadores también”, abundó el delegado del IMSS.

Aunque no precisó el número de trabajadores en resguardo por contagios, aseguró que en ambas ciudades aún no se rebasa el 10 por ciento de la plantilla laboral de estos espacios, por lo que no se tienen previstos cierres o limitación de aforos.

REGISTRAN MIL 353 NUEVOS CASOS

La Secretaría de Salud de Coahuiila informó que ayer se registraron mil 353 nuevos casos de COVID-19 en la entidad, cifra que se ubica como la más alta desde el inicio de la pandemia.

La jornada de ayer superó al miércoles cuando se contabilizaron mil 255 contagios. Por municipios, Saltillo acapara 316 casos, seguido de Torreón (149), Sabinas (97), Monclova (90) y Piedras negras (80).

Con las últimas cifras, el Estado queda con ocho mil 347 casos activos de COVID-19, entre los cuales la mayor parte también corresponden a los municipios de Saltillo (dos mil 199), Torreón (mil 27), Monclova (850) y Piedras Negras (522), además de Múzquiz (423), Frontera (410), Acuña (400), Sabinas (368), Parras de la Fuente (285) y SAn Juan de Sabinas (268).

En fallecimientos a causa del coronavirus, Salud dio cuenta de 12 nuevas víctimas: tres en Monclova; dos en Piedras Negras, Matamoros y Franciso I. Madero, respectivamente; y uno en Allende, Frontera y Saltillo.