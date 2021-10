A través de redes sociales, familiares del ingeniero argónomo Ignacio Cadena reportaron su deceso.

El empresario local habría fallecido este jueves, también fue subdelegado estatal de los Censos Agropecuarios e Industriales en 1981; coordinador de Programas Especiales de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

“Una vez me dijiste: ‘Gracias por amar como quieres a mi hermano’. Padrino, lo aprendí del amor y cariño que le tuviste a mi abuelita. Me enseñaste tantas cosas en vida que se quedarán conmigo para siempre. No hay palabras para expresar la falta que nos harás, tú sonrisa, tus platicas y todo. ¡Te voy a extrañar mucho, nos vemos pronto Nachito!”, escribió el usuario Chuy Cadena.

A esta publicación, empresarios y autoridades de la localidad lamentaron su deceso.

“Querido Chuy, mi sentido pésame. Extrañaremos al excelente amigo Nacho”, publicó Martha Garay, exdiputada federal.

“En Paz descanse nuestro amigo Nacho. Un abrazo Chuy”, publicó Carlos Orta, ex dirigente estatal del PAN.

Así mismo, Juan Ramón Cárdenas Cantú, empresario local expresó su sentir y recordó su compromiso por mejorar las áreas verdes del Parque Las Maravillas.