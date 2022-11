Residentes de Centro de Saltillo tramitan cerca de 200 permisos para no pagar taxímetro

Alrededor de 200 familias que viven en el primer cuadro de Saltillo y no tienen cochera, se han registrado en el padrón que levanta el Municipio para otorgar permisos especiales y que no paguen por el uso de los Parquímetros Inteligentes, que entrarían en funcionamiento el 12 de diciembre.

Eduardo Morelos, director de Comercio y coordinador del Programa de Parquímetros, aclaró que no han entregado ningún permiso especial, están en proceso de levantamiento del padrón y evaluación de solicitudes.

“Estamos evaluando en particular cada vivienda y cada solicitud porque hay casos de residencias con cocheras muy amplias, me ha tocado ver casas con cocheras para cinco, seis vehículos y dejan los carros en el exterior, esto es lo que permite que la problemática esté día a día, si vas al centro ahorita no hay donde pararte, ni en la Alameda ni en el comercio, ni donde está la gente viviendo.

“Vamos a generar movilidad con este proyecto, la idea es que se ordene y la gente que tiene cochera la utilice”, dijo.

El permiso especial se manejará a través de un programa digital, toda la información se ingresa al sistema y así la placa del vehículo demuestra su registro para evitar que el conductor pague por uso del Parquímetro Inteligente.

“La lógica del permiso especial es que la gente se estacione en un radio de 100, 150 metros, lo que mide una manzana, no es para separar un cajón y en el lugar que encuentre se va a poder estacionar”.

Al momento, se han instalado 90 equipos que regularán tres mil 180 espacios.

Al programa se unirán 60 comercios autorizados para vender tiempo aire y que el conductor pueda recargar su tarjeta.

Se contará con cerca de 60 personas, entre agentes de parquímetros y personal de la empresa concesionaria de los aparatos, que recorrerán las calles y utilizarán dispositivos móviles para revisar las placas y detectar el pago por uso del espacio o su incumplimiento.