Roncar predispone a desarrollar demencia; la falta de oxigenación adecuada daña las neuronas

El roncar la gente lo asocia con un sueño profundo y descanso pleno, sin embargo, puede predisponer a la persona a desarrollar demencia y padecimientos cerebrovasculares, dado que por falta de oxigenación adecuada se dañan y mueren las neuronas.

Christian Arellano Troncoso, psiquiatra, explicó que roncar no es normal y la persona no descansa bien, aunque parezca lo contrario, porque no alcanzan un sueño profundo.

En ocasiones, se emiten esos ruidos característicos que pueden ser provocados por una alteración anatómica, lo que puede corregirse con una cirugía.

“Puede haber procesos demenciales a la larga, puede predisponer a las persona, por supuesto, por falta de oxigenación cerebral y las células se mueren y la neurona no se regenera como cualquier otra célula, eso pasa en los procesos demenciales, se da una muerte neuronal, por eso la predisposición”, advierte.

“Las células mueren cada día de forma normal, por eso hay un deterioro cognitivo sin llegar a demencia con la edad, pero si a esta muerte normal le agregamos la hipoxia, la falta de oxígeno por el ronquido, por eso hay mayor predisposición a un proceso demencial”, afirma el especialista.

También puede provocar un infarto cardiovascular o infarto cerebrovascular, con daño en el corazón o en el cerebro.

De igual manera, puede generar diabetes e hipertensión, porque no hay una oxigenación adecuada en todos los tejidos con afectación en los órganos.

Puede haber descontrol metabólico, todo se basa en función de la oxigenación de los diferentes tejidos. Roncar, la mayoría de las personas lo ve como normal, pero no es así, hay que buscar la causa, por ejemplo, en las personas obesas es común que ronquen, porque su anatomía hace que la caja cardiotorácica no se expanda adecuadamente, explica.

El siquiatra recomendó a las personas que roncan acudir al otorrinolaringólogo o especialistas en trastornos del sueño, para buscar corregirlo con tratamiento y medicamento. De entrada, las personas deben mantener un peso adecuado.

CAUSAS

El ronquido se produce cuando el aire fluye en los últimos tejidos relajados de la garganta, provocando que los tejidos vibren al respirar, crean sonidos roncos o fuertes.

Al respirar, las paredes de la garganta comienzan a vibrar, generalmente cuando respiras, pero también, en menor medida, al exhalar. Estas vibraciones conducen al característico sonido del ronquido.

Las causas pueden ser muy variadas. Pueden afectar a las personas que no se cuidan y tienen una mala calidad de vida como por ejemplo el consumo de alcohol o sobrepeso, hasta enfermedades respiratorias que pueden afectar a la persona desde que una edad temprana. Si la causa es esta última debe ser controlado por un especialista.

En muy pocos casos el ronquido es ligero, normalmente suele ser notable y a veces es lo suficientemente fuerte para ser escuchado desde otra habitación. Las personas que roncan difícilmente saben que lo hacen a menos que alguien más se lo diga. Sin embargo, algunas personas pueden escuchar su propio ronquido cuando se despiertan.