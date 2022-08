Familias de los trabajadores atrapados esperan fin de rescate en la mina “El Pinabete” en Sabinas, para volver a trabajar

A seis días del siniestro registrado en la mina “El Pinabete”, tanto las familias de los mineros que permanecen atrapados, como los que participan de voluntarios en los trabajos de rescate, que se mantienen desde el pasado miércoles, aseguran que no cuentan con los recursos para cubrir sus necesidades básicas como alimentos y pagar recibos de agua y luz, pues hace más de una semana que la mayoría de sus familiares se encuentran pendientes en la zona cero.

“La familia es solidaria y no nos deja, no nos ha faltado un taco, pero hay recibos que pagar, porque aunque no haya agua como sea nos la cobran y pues hace una semana que no hemos ido a trabajar.

“Unos estamos cuidando a los niños -hijos de los mineros atrapados-, otros están en la mina ayudando”, señala la señora Amaya, madre de uno de los mineros atrapados.

Por su parte la señora Lucía, hermana de otros de los mineros atrapados, dice que desde niños son gente de trabajo, que fue parte de su educación para la vida trabajar desde jóvenes y contribuir a los gastos de la casa, pero que desde hace poco más de una semana no han podido por estar apoyando en la mina a sus familiares.

“Adentro está mi cuñada y no la podemos dejar sola, ella está esperando a que saquen a mi hermano. Y todos nos estamos turnando para estar pendientes, salir a comer algo bañarnos y regresar.

“Yo hago mis tamales para vender y mi hijo me ayuda a repartir los, ya hoy no traía nada y él me ayudó a cobrar lo que me debían saqué 500 pesos y con eso vamos a comprar aguas y lo que se vaya ofreciendo aquí”, asegura.

Mientras que el ex trabajador de los pozos del desarrollo carbonero “el ´Pinabete”, Iván Pérez, a quien despidieron junto a trece mineros más, señala que aceptaron los mil pesos de finiquito que les ofrecieron porque no había otra opción para llevar el sustento de la semana a sus casa.

“Nosotros rescatamos a los que lograron salir y ahora estamos sin trabajo. Firmamos el finiquito, porque en realidad lo necesitamos para nuestra familia, pero tampoco nos parece justo. Aunque sería la misma situación”, dice.