Saltillo: acusa a directora de maltrato y de ser inflexible en horarios

Un grupo de padres de familia denunció la supuesta humillación y trauma psicológico que la directora Yessica Guadalupe “N” ha generado entre el alumnado de la primaria Antonio Narro Rodríguez en la colonia Australia.

De acuerdo a las madres de familia, hasta al caérseles un cuaderno los regaña y humilla, a tal grado que a los niños les aterroriza ingresar a la escuela o cometer alguna equivocación.

Según la directora, en una junta se determinó que la puerta sería cerrada a las 07:55 horas, pero según los inconformes eso no es verdad, y lo que ella muestra como evidencia de eso, sólo son listas de asistencia a las juntas, aseguró Zaira Lizeth Morales Ascacio, madre de una alumna.

Además señaló que la directora ha dejado sin clases a cerca de 15 niños y niñas solo por llegar un minuto después de las 07:55 horas, cuando la entrada debería, manifestó la madre, ser a las 08:00 horas.

Dijo además la madre, sin dejar en claro cuando se dio el acuerdo, que se otorgan 10 minutos de tolerancia a los padres.

Hay días, agregó, en que incluso antes de esa hora, cierra el portón, dejando a los alumnos sin poder entrar a clases.

“Les grita horrible a los niños, un día no traía en mano la hoja que muestra que mi hija no tenía síntomas de COVID y para que no le cerraran la puerta la meto y me regreso a la camioneta, pero la Directora me pide que la retire de la institución.

En otra ocasión me la regresó por llegar 7:57 de la mañana”, expresó Zaira Lizeth.

“Todavía me cerró el portón y me quería sacar con la niña, me amenazó que me iba a echar las patrullas o que suspendería a mi hija”, agregó.

Además, hizo un llamado a las autoridades para realizar una investigación sobre el daño que está generando al alumnado, y aseguró que procederán legalmente.

Aunque se buscó a la dirección de dicha escuela, no se obtuvo respuesta.