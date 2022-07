Saltillo: arranca pago de pensiones para adultos mayores; el programa es permanente

Por ejemplo, este martes se recibió a las letras “A” y “B”; el miércoles 20 a la letra “C”; el 21 de julio a las letras “D”, “E” y “F”; la “G” el 22 de julio; “H”, “I”, “J”, “K” y “L” el 23 de julio;

La “M” el 25 de julio; “M”, “N”, “O”, “P” y “Q”, el 26 de julio; la “R” el 27 de julio; “S” y “T” el 28 de julio y las letras “U”, “V”, “W”, “X”, “Y” y “Z” el 29 de julio.

“Estamos convocando por apellidos, pero estaremos haciendo una llamada personalizada para decirles el día y la hora en que les toca acudir a cobrar su pensión, es muy importante que acaten las indicaciones porque ahora la liquidadora ya no es Telecomm si no el Banco del Bienestar y se complica el tema de reprogramar a las personas que no acudieron el día que les corresponde”, indicó Zavala.

En caso de que las personas no puedan acudir el día que se les asignó, será necesario que se comuniquen al teléfono 844 430 15 55 extensión 40734 o 40735, o bien al Whatsapp 844 543 82 08, previo al día de entrega de su pensión.

PROGRAMA YA ES CONSTITUCIONAL

Frente a las dudas y preguntas de la ciudadanía sobre si el programa de Pensiones del Bienestar permanecerá aún si la administración federal ya no la encabeza MORENA, el coordinador Luis Zavala aclaró que este programa social se ha consolidado como un derecho constitucional, vitalicio y permanente;

“Esta pensión se encuentra en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, es decir, es un derecho constitucional y nada ni nadie podrá quitarlo, cuando termine esta administración el recibir la pensión seguirá siendo un derecho de todos”, comentó.

En ese sentido dijo que este derecho constitucional se deberá otorgar principalmente a todas las personas mayores de 65 años, a quienes vivan con una discapacidad, a comunidades indígenas y afroamericanas.

“Ya es una obligación del estado, las pensiones se tienen que mantener hasta que se vuelva a reformar la constitución lo que se ve difícil porque tiene sus requisitos, no es tan sencillo realizar esto, entonces los gobiernos que vengan tienen que otorgar esta prestación”, concluyó.