Saltillo: automovilista se le atraviesa a combi y termina estampada contra un poste

Contra un poste de madera, el cual quedó fracturado, chocó el automóvil de una mujer que se le atravesó a una combi en la entrada de los carriles centrales a los laterales sobre Fundadores, antes de llegar a la entrada de la colonia Loma Linda, al oriente de Saltillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 10:10 horas de este viernes, y el personal de la Policía Municipal acudió para tomar conocimiento del siniestro.

En el percance se señaló como responsable a Alma Salas García, de 45 años, quien conducía el vehículo Dodge Neon con placas de circulación EUB 289 B.

La mujer se disponía a incorporarse a la lateral y se le atravesó al conductor de la combi de la ruta Loma Linda con placas de circulación C 84055 C, identificado como Joel Casares Rojas, de 21 años, quien declaró que solo vio cómo el auto se metió y no pudo evitar colisionar con él.

El impacto causó que el vehículo subiera a la banqueta y chocara contra un poste de madera, quedando el vehículo sobre la banqueta y parcialmente sobre la vialidad.

Familiares de la mujer llegaron junto con la Policía Municipal para averiguar lo que había sucedido y tratar de llegar a un acuerdo por los daños.

En caso de no lograrlo, el accidente, en el cual afortunadamente no hubo personas lesionadas, sería reportado al Ministerio Público.