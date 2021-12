Saltillo: ¿Conduces sin seguro? Piénsalo dos veces; madre de motociclista exige justicia

El pasado 12 de diciembre, Gustavo Guadalupe Salas sufrió una fractura en su pierna izquierda tras ser embestido por Osvaldo “N”, conductor de una camioneta Ford F-150, quien no respetó el señalamiento de alto y fue detenido. El accidente ocurrió en la Zona Centro, sobre Juan Aldama en el cruce con Cuauhtémoc.

A 16 días del choque, Gustavo aún no recibe la atención médica que requiere para recuperarse de la fractura. De acuerdo a su madre, Ramona Rivera, el responsable no ha querido responder por los gastos médicos argumentando que no tiene dinero.

Según información oficial del caso, que actualmente se encuentra en la instancia de mediación, ninguno de los dos vehículos estaba asegurado. Aunque la familia del detenido se hizo cargo de los gastos en el Hospital Universitario, ya no les alcanzó para pagar la cirugía y al cumplirse las 48 horas de arresto, el hombre quedó libre.

La señora Ramona, quien depende económicamente de su hijo, acudió a las instalaciones de Vanguardia y dijo: “Exijo mi derecho, porque él es el culpable, necesito que él pague esta operación ya. Mi hijo tiene 15 días con una férula, no tiene medicamentos, está en cama”.

Al momento del percance, Gustavo se dirigía a su trabajo como pintor y carpintero. Su madre explica que económicamente ella depende de su hijo, pues complicaciones de salud han impedido que ella trabaje.

Cuestionada por el monto que se requiere para atender a Gustavo, la señora Ramona dijo que la suma supera los 40 mil pesos, pues ese es solo el costo de la placa de titanio que su hijo necesita en la pierna. Faltarían los gastos hospitalarios y honorarios médicos.

“Yo necesito que esto sea rápido, mi hijo puede perder la pierna sin atención médica porque el señor no tiene dinero. Por su culpa yo estoy padeciendo todo esto”, sentenció Ramona Rivera.

En caso de que no se llegue a ningún acuerdo en la instancia de mediación, el caso podría pasar a un proceso de investigación para que se judicialice.

La urgencia de contar con seguro vehicular

El caso de Gustavo y Osvaldo es solo un ejemplo de los miles de automóviles en Coahuila que circulan sin contar con un seguro vehicular que los ampare.

En el estado, circulan casi un millón de autos cada día, pero solo el 35 por ciento tiene un seguro de responsabilidad civil o daños contra terceros, por lo cual los accidentes generan pérdidas por más de mil millones de pesos para las familias.

Fue ante este panorama que la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Finanzas propuso la obligatoriedad de un seguro automotriz. Óscar Dávila, presidente del Distrito Noreste de la AMASFAC, dijo que la iniciativa se presentó formalmente a inicios de diciembre.

Como parte de la iniciativa, la asociación propone una suma asegurada mínima de un millón de pesos para responder por los daños. Esta cantidad equivale a que un automovilista pagaría entre 200 y 300 pesos mensuales, es decir, un seguro anual por tres mil 600 pesos como máximo.