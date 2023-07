Saltillo: Destroza taxi al quitarle derecho de paso

El accidente ocurrió alrededor de las 07:30 horas, acudiendo al lugar el personal de la Policía de Tránsito Municipal a tomar conocimiento, donde no se reportaron personas lesionadas.

El taxista no pudo esquivar el impacto que dejó la parte frontal del vehículo de alquiler y el costado del ángulo derecho del auto particular severamente dañados, donde por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

Quien fue señalado como responsable dialogó con el afectado y llegaron a un convenio donde se haría cargo del pago de los daños ocasionados por la distracción al volante.