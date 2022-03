Saltillo: gasolina regular llega a $22.09 el litro; premium, hasta $24.19

Al menos nueve gasolineras de Saltillo, que comparten la razón social Servicios Gasolineros de México SA de CV, reportan este jueves un precio para la gasolina regular de 22.09 pesos, el más alto entre las estaciones de servicio.

Igualmente, seis de estas gasolineras ofertan la gasolina premium con el costo más alto de la ciudad: 24.19 pesos, de acuerdo con los precios reportados por los permisionarios a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Los 22.09 pesos de la gasolina regular representan 1.63 pesos más que el precio promedio que se registró en Coahuila en el primer mes del año: 20.46 pesos, el más alto en la historia.

Mientras que los 24.18 pesos de la premium superan en 1.21 pesos el precio promedio histórico para este combustible en la entidad: 22.97 pesos, alcanzado también en enero pasado.

El 25 de febrero pasado, VANGUARDIA publicó que el conflicto entre Rusia y Ucrania pegaría de forma global en el costo de los combustibles, aumentando el gas y la gasolina.

Antonio Serrano, doctor en Economía, explicó a este medio el por qué la participación de Rusia en la guerra impacta directamente al bolsillo de los usuarios de transporte motor del mundo.

“Los mayores yacimientos de petróleo están en Arabia. El mayor movimiento petrolero lo hace Rusia. El gasoducto más importante en términos de distancia y volumen para por Ucrania y es el que acaba de cerrar Alemania, debido a una de las sanciones que se le va a aplicar a Rusia”, expuso.

Por ello, apuntó, el boicot comercial internacional contra Rusia tiene consecuencias en la oferta de combustiles a nivel mundial.

“Si la guerra se alarga años, podríamos tener escasez de plásticos y aceros, pero en tres o cuatro años”, proyectó Serrano, ante la posibilidad de un conflicto a largo plazo.

GASOLINERAS CON LA REGULAR MÁS CARA: 22.09 PESOS POR LITRO

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, bulevar Salomon Abedrop No. 4651

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, bulevar Los Fundadores No. 4004

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, Periférico Luis Echeverria Alvarez No. 6133

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, bulevar Isidro López Zertuche No. 2600-B

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, Periférico Luis Echeverria Alvarez No. 3855 Oriente

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, bulevar Fundadores No. 2820

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, Paseo de La Reforma No. 2105

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, bulevar Antonio Cárdenas No. 7870

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, bulevar Emilio Arizpe de La Maza No. 2335

GASOLINERAS CON LA PREMIUM MÁS CARA: 24.19 PESOS POR LITRO

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, bulevar Luis Donaldo Colosio No. 214

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, Carlos Abedrop Davila No. 2780

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, Periférico Luis Echeverria No. 2210

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, Periférico Luis Echeverria Alvarez No. 3437

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, buleva Luis Donaldo Colosio No. 8051

- Servicios Gasolineros de México SA de CV, buleva Salomon Abedrop No. 4651