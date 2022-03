Saltillo: hasta $70 mil cuesta el apoyo a una mujer refugiada por violencia

Por lo menos 70 refugios y asociaciones de protección de mujeres víctimas de violencia a nivel nacional forman parte de una red a través de la que se brinda auxilio en situaciones de emergencia extrema y se proporciona apoyo para el traslado de las mujeres y sus hijos de un municipio a otro.

La directora de la Fundación Luz y Esperanza de Saltillo, Rosa María Salazar, explicó que se han dado situaciones en las que las mujeres y sus hijos e hijas requieren de salir de sus ciudades de origen frente al riesgo que representa seguir viviendo en el mismo lugar de residencia.

“Recibimos mujeres del interior del país y por seguridad de ellas no puedo decir de que Estado, pero sí hemos recibido a mujeres con sus hijos e hijas en esas situaciones de seguridad extrema”, indica.

Brindar apoyo a una sola mujer y sus hijos llega a costar hasta 70 mil pesos.

En ese sentido, dijo que Luz y Esperanza, A.C. les brinda apoyo integral, ayudándolas a construir un proyecto de vida en Saltillo, o en las ciudades a donde ellas decidan trasladarse, sin embargo, existe un programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) que permite reubicar a las mujeres en situación de violencia en distintos refugios del país.

“Este es un programa a nivel federal que permite reubicar a las mujeres que están en situación de riesgo en cinco lugares diferentes del país, apoyado por un programa de ONU a través de ACNUR que las apoya económicamente y con una fuente de empleo, para que traten de hacer una vida diferente”, señala Rosa María Salazar, de la Fundación Luz y Esperanza.

Agregó que en Coahuila se cuenta con cinco refugios que brindan apoyo sin fines de lucro a las mujeres con sus hijos e hijas en situación de violencia, y uno de ellos estará recibiendo en las próximas semanas a una mujer procedente de otro sitio del país que es víctima de violencia.

“Trabajamos en red, a través de un programa federal que es un grupo de Whatsapp en donde se encuentran 70 refugios de todo el país que están funcionando a través de financiamiento de la Federación, participan mujeres que son funcionarias públicas a nivel federal y se brinda la atención de forma inmediata desde cualquier Estado de la República”, expone.

Añade que, hasta este día no se ha captado el presupuesto que era proporcionado por el Gobierno Federal año con año a las asociaciones civiles y refugios que brindan protección y refugio a las mujeres y sus hijas e hijos en situación de violencia.

Al mismo tiempo señala que la manutención de una sola mujer con sus hijos e hijas refugiadas llega a costar hasta 70 mil pesos.

“Nuestra capacidad máxima es de hasta 28 mujeres en un año, no podríamos recibir más, pero no se ha dado el caso, ya que no hemos tenido la mayor solicitud al refugio”, apunta.