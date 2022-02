Saltillo: jovencita de 18 años es abusada sexualmente por dos hombres; exnovio la citó con engaños

Dos hombres abusaron sexualmente de una joven de 18 años en un domicilio de la colonia Mirasierra, a donde su expareja la había citado para llevar a cabo un trío sin el consentimiento de ella.

Autoridades del Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer ya tomaron conocimiento del caso e iniciaron una investigación tras recibir la denuncia.

La víctima llegó con engaños al domicilio ubicado en la calle Aconcagua, en la mencionada colonia, a donde su exnovio la había citado a una supuesta reunión.

Sin embargo, sin el consentimiento de la joven, el exnovio ya había planeado una convivencia sexual con un amigo y la habían citado al lugar para supuestamente convencerla.

Cuando ella llegó, en el domicilio sólo estaban su expareja y un amigo de él, así que ella no sospechó sobre sus intenciones. Después, a la vivienda llegó otro hombre, un amigo del amigo

El exnovio de la joven no conocía al recién llegado, se molestó y comenzó una pelea para que no se realizara lo que habían planeado, pero a los otros dos “invitados” no les gustó la idea.

Ambos sometieron al ex y lo encerraron en un cuarto, después habrían drogado a la joven para luego abusar sexualmente de ella.

Fue la expareja de ella quien dio aviso al Sistema de Emergencia 911 para solicitar ayuda a las autoridades.

Al llegar los policías, los responsables ya se habían retirado del lugar y no pudieron localizarlos en los alrededores.

La joven afectada fue atendida y su exnovio quedó asegurado para que comenzara la investigación del caso.