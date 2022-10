Universitarios y deportistas destacaron la renovación del campo de futbol americano en el Biblioparque Sur, así como haberle colocado la placa con el nombre: “Coach Francisco Cárdenas Mejía”; un merecido homenaje.

Este miércoles el alcalde José María Fraustro Siller y el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregaron la obra de rehabilitación en la que se invirtieron 3.3 millones de pesos.

Publicidad

“Como entrenador y como persona me sigue entrenando todos los días. El coach Pancho fue quien me dio la oportunidad de ser head coach de la FCA y siempre me dio todo el apoyo necesario para desarrollarme yo como entrenador”, refirió Víctor Mendoza, mejor conocido como el coach Billi, de los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

“El coach Cárdenas Mejía ha hecho aportaciones también a las jugadoras de americano”, dijo por su parte Luz Adriana Treviño.

“De no saber absolutamente nada, a aprender cómo se toma el balón, cómo se lanza y el calentamiento para no lastimarse, se convirtió en nuestro entrenador cuando veía aquel grupo de jovencitas que entrenábamos para el tochito. 2004, jugamos en la Universidad alrededor de 4 temporadas cuando inició la temporada femenil, hasta que se hizo liga”, contó.

Publicidad

Francisco Cárdenas Reséndiz, hijo del entrenador, destacó el orgullo de que se haya dado el nombre de su papá al campo de americano.

“Como papá ha estado siempre preocupado por mi desarrollo como persona y mi desarrollo profesional. Exigente, disciplinado y estricto; su enseñanza es la forja para tener objetivos y metas por cumplir”, relató.

El coach, ha entrenado jugadores desde niños hasta su etapa adulta, recordaron.

Publicidad

“Siempre ha sido un entrenador muy estricto pero ha sabido llevar los entrenamientos de una manera muy amena; desde niño fue mi entrenador en Lobos AFAIS”, aportó Adrián Rodríguez, jugador de Lobos de UAdeC.