Saltillo: mujer daña vehículo de su expareja ‘por no recibir pensión’

Al no recibir la pensión alimenticia de los hijos que tiene con su ex pareja, Mónica Natalie, de 31 años, decidido cobrarse y vengarse al mismo tiempo al momento de verlo en un auto al cual le causó daños en los cristales quebrándolos por completo.

La incidencia se registro alrededor de las 9:50 de la noche de este viernes, cuando Mónica ya no pudo soportar y el descaro de su ex pareja y al verlo descender de un auto en las calles de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez.

La mujer, vio el auto de el supuesto padre desobligado en la calle María Michelena y pidió un martillo, y con este comenzó a pegar a los cristales del auto Chevrolet Citation color azul, el cual según dijo el afectado el auto es prestado.

El hombre manifestó que no había rendido dinero para darle, pero ella informó que no era cierto y al no hacer nada las autoridades decidió tomar represalias por su cuenta, así que causó los daños.

Ahora que quedó detenida y puesta a disposición de la autoridad correspondiente, tendrá que pagar los cristales rotos y dar su versión a las autoridades de lo ocurrido para que se tomen cartas en asunto y el padre ya comience a dar la pensión.