Saltillo: Mujer intenta ingresar a escuela en la Herradura; padres exigen vigilancia

Los padres temen por la integridad de los menores, pues el pasado miércoles una mujer intentó ingresar a las instalaciones y al no conseguirlo amenazó con un objeto punzo cortante.

Madres y padres de familia de alumnos de la escuela primaria Félix u Gómez, ubicada en el tercer sector de la colonia la Herradura al sur de Saltillo exigen a las autoridades mayor vigilancia en la zona, pues la mañana del pasado miércoles una mujer en estado inconveniente intentó entrar a las instalaciones y al no conseguirlo amenazó con una navaja a la directora.

“En la mañana esa mujer intentó entrar a la escuela de mis hijos, la directora nos avisó a través de los grupos de WhatsApp y solicitamos el apoyo de las autoridades para que fueran a retirarla, pero llegaron mucho después”, señala la señora Silvina, en un publicación junto a la imagen de la mujer que más tarde fue detenida por las autoridades.

Asimismo, en la publicación, detallan que la mujer no logró acceder al interior, pues la reja de la escuela se encuentra cerrada, y que al percatarse las maestras le pidieron que se retirara, aunque la mujer señalaba que era una madre de familia y que iba a dejar comida a su hijo, para que le permitiera el acceso, pero de inmediato se percataron que no era madre de familia de ninguno de los alumnos.

Momentos antes de retirarse, la mujer intentó amedrentar a la directora de la institución con lo que describen como un objeto punzo cortante, y sin más se retiró del lugar antes de que llegaran las autoridades quienes horas más tarde lugar aron ubicarla en el centro de la ciudad.

Por ello, un grupo de madres de familia solicitan el apoyo de las autoridades municipales y educativas, para que se mantengan con mayor frecuencia los operativos de vigilancia en la zona, pues aseguran que no es la primera ocasión que sucede un incesante de este tipo por el lugar.

“Quieren que estemos tranquilas, con tantas cosas que han pasado ya no se sabe, y los directivos quieren que hacer como que no pase nada. Lo único que pedimos es que no esperen a que pase una tragedia como en Estados Unidos y que proteja la escuela”, solicitan.

Trascendió que la mujer se encontraba en estado inconveniente, sin embargo, los padres señalan que el hecho no debe quedar sin alguna reacción más allá de la detención de la mujer.