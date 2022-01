Saltillo: pedalear al trabajo, a la casa, es desahogarse de los problemas

Pedaleando en la bicicleta no me pierdo por las calles, las invento. O las descubro con su gente. Alguien pasa a mi lado y las cejas responden como lo haría una sonrisa de “buenas tardes” tras las capas filtrantes de un cubrebocas N95. Se llama Ramón Ovalle, me cuenta cuando nos detenemos sobre la calle Ramos Arizpe, frente a la Alameda Zaragoza del Centro Histórico.

Ramón acaba de salir de trabajar en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se dirige a su casa, a unos 3 kilómetros de distancia, así que al menos pedalea 6 kilómetros al día entre estos 2 puntos, pero aclara que también va a hacer otros mandados y los fines de semana avanza distancias más largas.

¿Por qué?, le pregunto y luego complemento que seguramente hay alguien en casa o en la oficina que le ha dicho que mejor use el carro y argumenta que es cansado ascender las pendientes de norte a sur y sobre todo que es peligroso andar trepado sobre estas dos ruedas rebeldes, con el puro pellejo humano como protección ante las máquinas de dos toneladas que devoran cada centímetro del espacio público.

“Es algo especial: si no vengo en bicicleta, me siento raro... hago ejercicio y me traslado, me siento más cómodo moviéndome en bicicleta... Me acostumbré, llego más rápido al trabajo, voy con tiempo, evito el tráfico”, responde Ramón. Y efectivamente confirma que familiares y compañeros le han cuestionado que para qué anda en bici si es una friega o hace frío o calor o se va a cansar o caer y, peor aún, los automovilistas no lo van a respetar.

Justo antes de volver a rodar, Ramón recuerda una mañana cuando iba a trabajar que pedaleaba por la calle Victoria y en el cruce de Xicoténcatl pasó por un charco que le hizo derrapar y se cayó. La caída y las manchas en la ropa fueron lo de menos. El impacto sorprendente fue que la gente pasó de largo caminando a su lado, como si no lo vieran o como si ese hombre de camisa blanca y pantalones de mezclilla no fuera una persona.

Pedaleamos en la calle Ramos Arizpe, a nuestra derecha están los autos estacionados, a nuestra izquierda los autos que no pueden avanzar; en los extremos, unas banquetas angostísimas para las personas. Nosotros rodamos sin obstáculos y nos despedimos en la calle Morelos, por donde Ramón sube.

“Te vas desahogando tú solo en la pedaleada... en el trayecto vas dándole vueltas a alguna situación, de trabajo o familiar, te vas cuestionando, ya no traes la inercia del problema, ahí vas analizando cómo solucionar las cosas”. Es un encuentro fugaz y una tarde luminosa. Ramón se pierde cuadras más adelante.