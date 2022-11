Saltillo: sacar basura antes de tiempo genera desorden y amerita multa, advierten vecinos

Papel de baño, deshechos de comida, botellas y demás basura está en las banquetas del centro de Saltillo, por culpa de los perros, pepenadores y a vecinos que sacan la basura a la calle antes del horario indicado.

Esto ha provocado la emisión de notificaciones por Servicios Primarios para exhortar a sacar su basura en el lugar y horario indicado.

“Aquí pasa más o menos a las nueve, pero otras veces pasa a las 10 de la noche, pero que yo sepa aquí a todos se les notifica porque sacan la basura antes, aunque sacarla a la hora exacta no garantiza que los perros no la esculquen o que los pepenadores no las abran y la dejen regada”, dijo uno de los habitantes.

Vecinos del centro denunciaron que un señor que padece de sus facultades mentales abre las bolsas y tira la basura sin motivo y señalaron que, la mayoría de las veces, cuando la basura ya no está en su bolsa, el camión recolector no se la lleva, siendo ellos quienes la recogen nuevamente, por temor a una multa.

Otros vecinos de la misma zona, admitieron sacar la basura desde temprano, aunque es por la noche cuando pasa el camión, pero esto es por sus horarios laborales.

“No puedo sacarla porque me voy al trabajo y cuando regreso ya pasó, lo que hago es colgarla en el poste para que no la alcancen los perros”, dijo el operario en una empresa.