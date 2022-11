Este 9 de noviembre, vecinos de la colonia Santa Fe Cactus en Saltillo se reunieron con personal de áreas como Recursos Financieros, Recursos Materiales, además de la encargada del caso, Alpha Treviño Márquez, donde se acordó realizar un nuevo peritaje en las viviendas para estipular los daños que sufrieron los inmuebles.

Esto fue informado por Jaqueline García, quien acudió a la delegación sureste de la Fiscalía General del Estado (FGE) junto con otros cinco vecinos cuyo patrimonio resultó afectado debido al siniestro ocurrido el 7 de septiembre tras una explosión por gas en una vivienda arrendada por agentes y escoltas de la FGE.

“Mi vivienda se encuentra a espaldas de la casa siniestrada, no hemos reparado nada, no se ha movido ni un solo vidrio, las casas tienen dos meses abandonadas y cada vez los daños son peores.

“Tuve que pagar un peritaje externo porque el que me dieron aquí (en FGE) está incompleto y tiene muchas omisiones ya que en un principio me dijeron que tenían que demoler mi casa, pero ahora y dicen que solo hay que reparar un baño y una habitación, lo cual es imposible”, comenta la afectada.

El segundo peritaje que le entregó la Fiscalía, dijo, ya contemplaba presupuesto de reparación de puertas, además de las pérdidas y daños de muebles que, a decir de Jaqueline, se obtuvieron de tiendas en línea.

“Me parece que es una falta de seriedad, ya que el peritaje que realicé de forma privada no se compara ni el 50 por ciento con lo que me habían dicho en la Fiscalía, lo que queremos es que sean coherentes y que no nos mientan”, manifestó.

Ahora bien, informó que durante la reunión el personal que lleva el caso reconoció la falta de presupuesto de la dependencia debido al término del año fiscal. Sin embargo, se comprometieron a atender la situación.

“Este fue nuestro primer acercamiento formal; reconocieron que hubo una falta de comunicación en el caso, nos pidieron que mandáramos las notas de pago de reparaciones para poder dar seguimiento pese a que ellos tienen los documentos desde hace dos meses, pero las volveremos a mandar”, comparte Jaqueline.

También dijo que se acordó llevar a cabo nuevos peritajes en las viviendas con mayores afectaciones, mismas que son cerca de diez, de acuerdo con la vecina.

“Entre los acuerdos, dijeron que mandarán a un perito para que hiciera un reperitaje; esto se está haciendo hoy, cosa que agradecemos porque por primera vez vimos un movimiento”, dijo.

Por ahora, los vecinos esperan una nueva evaluación de daños, además de la próxima cita con los encargados del caso y así solicitar que se pongan fechas para solucionar definitivamente la situación por la que atraviesan los vecinos de la colonia Santa Fe Cactus.