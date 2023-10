Saltillo: ‘Solo soy un instrumento para compartir el Evangelio: Padre Humberto González

En misa de acción de gracias, monseñor Humberto González Galindo celebró el 71 aniversario de ordenación sacerdotal (recibida el 26 de octubre de 1952 en Roma), ceremonia realizada en la Iglesia del Padre Nuestro, agradeciendo a Dios por los dones recibidos durante el ejercicio de la vida sacerdotal, sirviendo con gozo, alegría y entusiasmo a los demás.

El sacerdote expresó una alegría y gratitud inmensa y señaló que la palabra más importante es decir gracias: “Gracias a Dios que me ha elegido, que me ha concedido el sacerdocio, la vida y tantos y tantos colaboradores que me han ayudado a vivir plenamente el misterio del sacerdocio”.

La vida sacerdotal es el misterio del amor de Dios, una vida para glorificarlo y compartir su Palabra. “El Señor se ha arriesgado y ha puesto en mis manos esa gran misión del sacerdocio, poniendo en manos débiles y miserables los misterios de la fe. Él es el que nos ha elegido a pesar de tantas cosas negativas. Estoy lleno de alegría y de gratitud a mis padres, mis profesores, mis consejeros; es noche de recuerdos para agradecer a Dios ese gran día de la ordenación que recibimos en Roma el gran don del sacerdocio”, dijo el religioso.

“Sabemos que somos sacerdotes, pero nos sentimos sacerdotes celebrando la Eucaristía, ofreciendo el pan que nos da la vida eterna y que nos garantiza una vida eterna feliz. El perdón de los pecados es momento de resurrección, de alegría y de paz, y nos sentimos instrumentos de Dios”, expresó.

A través de 71 años, siempre con alegría, con gozo, con deseo de agradar a Dios ha servido a los demás. “Todos los demás medios que el Señor me ha regalado, son medios amables y generosos, que tiene que agradecer”.

Explicó que el proyecto de Dios en su vida personal, debe reflejarse en la vida de los demás, porque un sacerdote está consagrado a servir a cada persona que le rodea, con gozo, con entusiasmo, porque el Señor actúa a través de sus manos y de sus palabras.