Acelera Municipio de Saltillo estrategia vial; mejora calles en La Aurora y Zona Centro

El Ayuntamiento de Saltillo informó que mantiene las jornadas de rehabilitación de calles y vialidades en distintos sectores de la ciudad, como parte de su estrategia para mejorar la movilidad y mantener en buenas condiciones la infraestructura urbana.

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” repararon diversos tramos de carpeta asfáltica deteriorada sobre la calle José Galindo, en la colonia La Aurora, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Sor Juana Inés de la Cruz, para brindar mayor seguridad a automovilistas y vecinos.