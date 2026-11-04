Acelera Municipio de Saltillo estrategia vial; mejora calles en La Aurora y Zona Centro

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    Acelera Municipio de Saltillo estrategia vial; mejora calles en La Aurora y Zona Centro
    El Ayuntamiento de Saltillo mantiene las jornadas de rehabilitación de calles para mejorar la movilidad en distintos sectores de la ciudad. CORTESÍA

Cuadrillas de “Aquí Andamos” repararon la carpeta asfáltica en la José Galindo; los trabajos también llegaron a Nuevo Teresitas y al Centro Histórico

El Ayuntamiento de Saltillo informó que mantiene las jornadas de rehabilitación de calles y vialidades en distintos sectores de la ciudad, como parte de su estrategia para mejorar la movilidad y mantener en buenas condiciones la infraestructura urbana.

Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” repararon diversos tramos de carpeta asfáltica deteriorada sobre la calle José Galindo, en la colonia La Aurora, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Sor Juana Inés de la Cruz, para brindar mayor seguridad a automovilistas y vecinos.

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Las labores de rehabilitación también llegaron al sur de Saltillo, específicamente a la calle Sierra Hermosa, del fraccionamiento Nuevo Teresitas, en el tramo entre las calles Chichimecas y Adames, para mejorar la movilidad de las familias.

$!El programa de instalación de botes de basura continúa en el Centro Histórico, en esta ocasión sobre la calle Juan Aldama.
El programa de instalación de botes de basura continúa en el Centro Histórico, en esta ocasión sobre la calle Juan Aldama. CORTESÍA

Como parte de estas acciones de movilidad, se realizaron trabajos para reforzar la seguridad vial con la delimitación de los carriles centrales del bulevar Jesús Valdés Sánchez, entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Plácido González. El objetivo, según la información, es ordenar la circulación y disminuir riesgos entre la población.

Asimismo, el Ayuntamiento continúa con el programa de instalación de botes de basura en el Centro Histórico de Saltillo, en esta ocasión sobre las aceras norte y sur de la calle Juan Aldama, entre Guillermo Purcell e Ignacio Allende.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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