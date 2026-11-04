Acelera Municipio de Saltillo estrategia vial; mejora calles en La Aurora y Zona Centro
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Cuadrillas de “Aquí Andamos” repararon la carpeta asfáltica en la José Galindo; los trabajos también llegaron a Nuevo Teresitas y al Centro Histórico
El Ayuntamiento de Saltillo informó que mantiene las jornadas de rehabilitación de calles y vialidades en distintos sectores de la ciudad, como parte de su estrategia para mejorar la movilidad y mantener en buenas condiciones la infraestructura urbana.
Cuadrillas del programa “Aquí Andamos” repararon diversos tramos de carpeta asfáltica deteriorada sobre la calle José Galindo, en la colonia La Aurora, entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Sor Juana Inés de la Cruz, para brindar mayor seguridad a automovilistas y vecinos.
Las labores de rehabilitación también llegaron al sur de Saltillo, específicamente a la calle Sierra Hermosa, del fraccionamiento Nuevo Teresitas, en el tramo entre las calles Chichimecas y Adames, para mejorar la movilidad de las familias.
Como parte de estas acciones de movilidad, se realizaron trabajos para reforzar la seguridad vial con la delimitación de los carriles centrales del bulevar Jesús Valdés Sánchez, entre el bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño y la calle Plácido González. El objetivo, según la información, es ordenar la circulación y disminuir riesgos entre la población.
Asimismo, el Ayuntamiento continúa con el programa de instalación de botes de basura en el Centro Histórico de Saltillo, en esta ocasión sobre las aceras norte y sur de la calle Juan Aldama, entre Guillermo Purcell e Ignacio Allende.