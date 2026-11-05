Activan operativo mochila por presunta amenaza de tiroteo en secundaria de Saltillo

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    Activan operativo mochila por presunta amenaza de tiroteo en secundaria de Saltillo
    Elementos de Seguridad Pública participaron en las revisiones dentro del plantel. CORTESÍA

La Secretaría de Educación confirmó que el aviso fue localizado en los baños del plantel; durante la inspección no encontraron objetos relacionados con un posible ataque

Un mensaje localizado en los baños de la secundaria 16 Ejército Mexicano, al norte de Saltillo, sobre una posible amenaza de tiroteo movilizó a autoridades educativas y de seguridad durante la mañana de este jueves.

Tras el hallazgo, personal del plantel, en coordinación con elementos de Seguridad Pública, implementó el protocolo de actuación ante este tipo de amenazas y realizó un operativo mochila entre los estudiantes, sin encontrar objetos relacionados con algún posible ataque.

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La noche del miércoles, la dirección de la secundaria informó a través de sus redes sociales que al día siguiente se llevaría a cabo un protocolo especial de ingreso, aunque en ese momento no detalló el motivo de la medida.

En el comunicado dirigido a padres de familia y tutores, la institución explicó que la revisión contaría con la participación de elementos de Seguridad Pública, padres de familia y personal escolar. También informó que las inasistencias de los alumnos durante esa jornada serían justificadas.

Posteriormente, la Secretaría de Educación de Coahuila confirmó a este medio que la medida se implementó tras el hallazgo del mensaje que advertía sobre una posible amenaza de tiroteo.

Según reportes de VANGUARDIA, este tipo de situaciones no se había registrado en los planteles educativos del estado desde finales del ciclo escolar pasado, periodo durante el cual se documentaron al menos 10 amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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