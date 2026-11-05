Activan operativo mochila por presunta amenaza de tiroteo en secundaria de Saltillo

Tras el hallazgo, personal del plantel, en coordinación con elementos de Seguridad Pública, implementó el protocolo de actuación ante este tipo de amenazas y realizó un operativo mochila entre los estudiantes, sin encontrar objetos relacionados con algún posible ataque.

Un mensaje localizado en los baños de la secundaria 16 Ejército Mexicano, al norte de Saltillo , sobre una posible amenaza de tiroteo movilizó a autoridades educativas y de seguridad durante la mañana de este jueves.

La noche del miércoles, la dirección de la secundaria informó a través de sus redes sociales que al día siguiente se llevaría a cabo un protocolo especial de ingreso, aunque en ese momento no detalló el motivo de la medida.

En el comunicado dirigido a padres de familia y tutores, la institución explicó que la revisión contaría con la participación de elementos de Seguridad Pública, padres de familia y personal escolar. También informó que las inasistencias de los alumnos durante esa jornada serían justificadas.

Posteriormente, la Secretaría de Educación de Coahuila confirmó a este medio que la medida se implementó tras el hallazgo del mensaje que advertía sobre una posible amenaza de tiroteo.

Según reportes de VANGUARDIA, este tipo de situaciones no se había registrado en los planteles educativos del estado desde finales del ciclo escolar pasado, periodo durante el cual se documentaron al menos 10 amenazas de tiroteo en escuelas de Coahuila.