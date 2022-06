Acusan que maestra ejerce malos tratos sobre un grupo de primaria de Saltillo

Un grupo de madres de familia de la primaria Héctor Mario López Treviño, ubicada en la colonia Teresitas, al sur de la ciudad, denunció los malos tratos que una maestra de tercer grado ejerce sobre el grupo.

De acuerdo con las quejosas que prefieren el anonimato por temor a represalias, existen al menos dos denuncias ante el departamento Jurídico de la Secretaría de Educación, y un sinfín de quejas más en la dirección del plantel en contra de Xóchitl “N”. por ejercer sobre sus alumnos violencia psicológica, pues los castiga sin motivo aparente, los ridiculiza frente al grupo y les quita el lonche con el argumento de que no es comida saludable.

“A mi niña, por ejemplo, le decía que esa comida era chatarra y no se la podía comer; se la quitaba, pero jamás se la devolvía y en ocasiones incluso se la comía enfrente de él, porque a ella se le antojaba o porque ella sí podría consumirlo”, apuntó una de las madres denunciantes ante jurídico.

Posterior a su denuncia en el mes de abril, el departamento de jurídico determinó cambiar a la menor de sección, sin embargo, la decisión tomada por las autoridades educativas no dejó conforme a la madre de familia.

TE PUEDE INTERESAR: Presente, empresa vitivinícola, Bodega Los Cedros de Arteaga en billete conmemorativo de la Lotería Nacional

“La solución no es que la cambiaran a ella de sección, se la va a seguir encontrando, y mi hija no es la única. Además, me dijeron que si uno de mis otros hijos le tocaba ella de maestra, lo iban a cambiar de sección; eso no me parece justo ni es una solución, porque pareciera que mis hijos son culpables de algo que no hicieron”, apuntó.

Otra de las madres de familia señaló que su hijo ha recibido insultos por parte de la docente, y lo excluye de las actividades como exposición o trabajos en equipo, por lo que el menor ya no desea asistir a la escuela.

Por otro lado, una tercera mujer señaló que la maestra solicitó dinero después de Semana Santa para reparar las ventas que fueron vandalizadas, pero que nunca hicieron las reparaciones y tampoco regresó el dinero a los padres.

“Es sumamente grosera y sabemos que tiene problemas no solo con las madres, sino también con los maestros, conmigo ya la agresión es directa”, aseguró, motivo por el cual¿ presentó una queja ante el Departamento Jurídico.