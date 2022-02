AMLO incluye a Agsal en pleito con España; ‘ya no deben entregarse esos contratos leoninos’, dice

En el marco de la controversia entre la relación México-España, generada por los comentarios de Andrés Manuel López Obrador de la última semana, el Presidente se refirió al contrato de Aguas de Saltillo (Agsal) para la prestación del servicio de agua potable en la capital de Coahuila, al cual calificó como “leonino”.

La pregunta expresa sobre si deberían existir lineamientos para evitar que empresas extranjeras otorguen un servicio que deberían de dar gobiernos municipales, con contratos que se quedan por varias administraciones, 25 años en el caso de Agsal, el líder de la 4T manifestó su postura al respecto.

“Es cuestión de ya no entregar esos contratos leoninos. Que era la regla en el periodo neoliberal (...) lo que hay que buscar es ya no entregar esos contratos, que no nos roben”.

“Hay que ver cómo está el contrato. También se puede renegociar, porque han cambiado las condiciones. Nosotros estamos llevando algunos casos. No son medidas drásticas, extremas, es mantener el contrato, pero revisamos las cifras. Cuando lograron el contrato eran otras condiciones, ya cambiaron. Proponerles una reestructuración”, manifestó el Presidente sobre el caso de Agsal.

En ese sentido. López Obrador apuntó que estas prácticas han sido recurrentes por parte de empresa extranjeras, detacando las españolas.

“Todo esto lo estamos viviendo con empresas extranjeras, españolas, pero también de otros países. Claro que los españoles fueron los que se destacaron más, no sé por qué”, apuntó.

Aguas de Saltillo fue presentada el 17 de soviembre de 2001 como la operadora del servicio de agua potable de Saltillo, e inició operaciones el primero de octubre de ese mismo año.

“TENEMOS CONTRATO VIGENTE HASTA 2026”

Ante las declaraciones del Presidente, VANGUARDIA preguntó a Aguas de Saltillo su postura.

“El contrato de Agsal está vigente hasta octubre del 2026, y nos corresponde realizar la gestión del servicio. De lo demás, creo que a nosotros no nos corresponde comentar nada”, comentó Comunicación Social de la paramunicipal.

En el mismo sentido, el gerente general, Jordi Bosch, señaló a VANGUARDIA en marzo de 2021 que Agsal tiene contrato vigente hasta 2026.

“Tenemos una aceptación y una puntuación ciudadana de nueve sobre 10. Por lo demás, hay un contrato en vigor hasta 2026, luego tiene la autoridad la última palabra, la autoridad decide, quedan cinco años, es muy pronto para hablar de una remunicipalización”, expuso.

Lo anterior, luego de que miembros de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo anunciaron que plantearían a los candidatos a la Alcaldía de Saltillo (la información se generó previo al proceso electoral del 6 de junio) la remunicipalización del sistema operador del agua potable, así como incluir en la normatividad local el derecho humano al agua.

