Amor en el trabajo

Por Javier Arteaga Asís

Es un honor compartir nuevas ideas, nuevas perspectivas que nos den un poquito de esperanza, de que se puede trabajar con amor en la empresa.

A mí me gusta mucho cuestionarnos. Cuando me invitaron me preguntaba cómo se puede demostrar ese amor en la empresa. Pienso que la manera de recuperar el amor en la empresa es humanizar el trabajo.

A todo mundo nos han contado cuentos, pero cuando entras al trabajo, entras a otra dimensión donde las reglas son distintas, en donde la escala de valores no está alineada con la vida humana. En donde importa más tu productividad que cualquier cosa física.