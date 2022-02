Amor en la educación

Quiero hacer referencia a una frase que me ha impactado mucho del gran educador San Juan Bosco. Dijo: “Sólo quien se siente amado puede ser educado” Pero ¿qué es educación? La educación como una institución social, no hablo de la escuela, sino la educación como tal, es la acción que tiene la sociedad de integrar a ese nuevo miembro al grupo.

Creo que el amor es un sentimiento así. Pero puntualmente es una cadena de decisiones, es un acto de la voluntad: quiero quererte, quiero amarte, quiero hacerte sentir amado. No es nada más saberse amado, sino sentirse ¿Cómo? A través de hechos, no de palabras ni de manifestaciones, no es un ramo de flores, no es la entrega de algo material.