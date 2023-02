Con corte hasta el 21 de febrero, Saltillo ha registrado en 2023 un total de 144 accidentes de tránsito, que equivalen a casi tres percances diarios, la mayoría por exceso de velocidad o no respetar las señales de tránsito. El saldo de los mismos es de tres personas fallecidas y 67 lesionadas.

De acuerdo con estadísticas de la Comisaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en 2021 se reportaron 821 accidentes de tránsito, es decir, 2.2 percances diarios. 441 personas resultaron lesionadas y 30 fallecidos durante toda esa anualidad.

Luego, en 2022 sumaron 764 accidentes, un promedio de dos diarios, con 435 personas lesionadas y 34 decesos en todo el año.

En el arranque de este año se ha observado un incremento respecto al ritmo de los dos años anteriores, pues con los 144 accidentes en los primeros 52 días del año, el promedio diario es de 2.7 percances. En lo que va de este año, 67 personas han resultado lesionadas y 3 fallecidas como resultado de los incidentes.

La mayor parte de los accidentes ocurre en el periférico Luis Echeverría Alvarez, a la altura de Valle Dorado y de Otilio González; y en los bulevares Fundadores, Emilio Arizpe de la Maza, Antonio Cárdenas, Jesús Valdez Sánchez, Antonio Cárdenas y Venustiano Carranza, en su convergencia con el bulevar Nazario S. Ortiz Garza.

Por lo general, el exceso de velocidad se combina con no respetar las señales de vialidad, los conductores se pasan el semáforo cuando está en rojo, no acatan los límites de velocidad, no ceden el paso a otro vehículo cuando le corresponde hacerlo y cruzan la calle sin respetar la señal de alto.

De igual manera, el mayor número de percances ocurre entre las 06:30 y las 09:00 horas en la mañana y durante las tardes, entre las 17:00 y las 19:00 horas, lo que coincide con los horarios para entrar a laborar o ingresar a la escuela, y con las salidas del turno laboral para regresar a casa, razones por las cuales se registran embotellamientos vehiculares.

Gran parte de los choques y volcaduras ocurre entre viernes y sábado, debido al consumo de bebidas embriagantes, lo que combinan con el exceso de velocidad.