Atentado contra la democracia en Saltillo: incendio, presuntamente provocado, arrasa con material electoral

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    Atentado contra la democracia en Saltillo: incendio, presuntamente provocado, arrasa con material electoral
    Elementos del Cuerpo de Bomberos trabajaron durante varios minutos para controlar un incendio registrado en una vivienda de la calle Isabel de Aragón, evitando que las llamas se propagaran a domicilios cercanos. ULISES MARTÍNEZ

Señalan a la expareja de una funcionaria de casilla, quien tenía antecedentes de violencia familiar; el INE confirmó la pérdida de papelería que sería utilizada el 7 de junio

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron la mañana de este martes a un incendio registrado en una vivienda de la colonia Hacienda Las Isabeles, en Saltillo, donde además de los daños materiales se perdió papelería y material electoral que sería utilizado durante la jornada del próximo 7 de junio.

El Instituto Nacional Electoral (INE) confirmó que entre los objetos afectados se encontraba material bajo resguardo de la persona designada como presidenta de una Mesa Directiva de Casilla, quien reside en el domicilio siniestrado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/no-guarda-distancia-y-choca-por-alcance-al-oriente-de-saltillo-MC21104998
$!El siniestro movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad hasta un domicilio donde una casa habitación resultó con daños por fuego, mientras las autoridades iniciaban las investigaciones correspondientes.
El siniestro movilizó a corporaciones de emergencia y seguridad hasta un domicilio donde una casa habitación resultó con daños por fuego, mientras las autoridades iniciaban las investigaciones correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con información preliminar, el presunto responsable fue identificado como Fernando “N”, de 25 años, expareja de Deyanira Guadalupe “N”, de 30 años, quien habita la vivienda junto con su hija.

Las autoridades señalaron que el hombre habría acudido al domicilio para buscar a la mujer; sin embargo, al no encontrarla y no poder ingresar al inmueble, presuntamente provocó el incendio de manera intencional.

$!Durante las labores de combate al incendio, bomberos lograron rescatar una caja con material electoral que se encontraba al interior del inmueble afectado por las llamas.
Durante las labores de combate al incendio, bomberos lograron rescatar una caja con material electoral que se encontraba al interior del inmueble afectado por las llamas. ULISES MARTÍNEZ

Luego de recibir el reporte, personal del Honorable Cuerpo de Bomberos controló las llamas y evitó que el fuego se propagara a propiedades cercanas. Durante las labores de atención se localizó una caja con material electoral; sin embargo, posteriormente las autoridades electorales confirmaron que un paquete electoral resultó dañado por el incendio y quedó imposibilitado para su uso durante la jornada del 7 de junio.

Información preliminar indica que Fernando “N” recientemente salió de prisión tras enfrentar un proceso relacionado con violencia familiar. Además, contaba con una orden de restricción vigente a favor de la mujer. Vecinos señalaron que de manera constante escuchaban discusiones y gritos provenientes del domicilio.

$!Personal de Seguridad Pública tomó conocimiento de los hechos luego de que se reportara un incendio presuntamente provocado, situación que derivó en la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Personal de Seguridad Pública tomó conocimiento de los hechos luego de que se reportara un incendio presuntamente provocado, situación que derivó en la apertura de una investigación para esclarecer lo ocurrido. ULISES MARTÍNEZ

Tras los hechos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) informaron mediante un comunicado conjunto que el paquete electoral correspondiente a la casilla 1666 Contigua 4 del Distrito 15 de Saltillo resultó dañado, por lo que no podrá ser utilizado durante la jornada del próximo 7 de junio.

No obstante, el IEC aseguró que cuenta con documentación electoral adicional suficiente para realizar la reposición total del material afectado y garantizar el desarrollo de la elección.

Elementos de Seguridad Pública fueron llamados para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes con el fin de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades legales derivadas del incendio.

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