Buscan a hombre desaparecido en la Bellavista de Saltillo; Fiscalía solicita apoyo ciudadano para su localización

De acuerdo con el reporte oficial, José Francisco salió de su domicilio en la colonia Bellavista el 2 de octubre de 2025 , aproximadamente a las 20:40 horas , sin indicar a dónde se dirigía. Desde entonces, no se ha tenido comunicación con él .

La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a José Francisco Esquivel Hernández , de 44 años, reportado como no localizado en la ciudad de Saltillo, Coahuila .

Al momento de su desaparición, vestía short rojo, playera de manga larga con rayas negras y grises, y chanclas negras.

Presenta las siguientes señas particulares:

Tatuaje en la mano derecha con las letras ACDC y un reloj

Tatuaje de calavera en el antebrazo derecho

Cicatriz sobre el labio superior derecho y otra de 3 cm sobre la ceja izquierda

Perforación en la oreja izquierda

La Fiscalía reiteró que cualquier información que ayude a su localización es valiosa y pidió a la ciudadanía comunicarse al 911 o a los teléfonos 844 502 6247 (WhatsApp Asistente Virtual) y 844 438 0700 de la Fiscalía General del Estado.