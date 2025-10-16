Buscan a hombre desaparecido en la Bellavista de Saltillo; Fiscalía solicita apoyo ciudadano para su localización
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
José Francisco Esquivel Hernández, de 44 años, desapareció desde el 2 de octubre
La Fiscalía de Personas Desaparecidas de la Región Sureste solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a José Francisco Esquivel Hernández, de 44 años, reportado como no localizado en la ciudad de Saltillo, Coahuila.
TE PUEDE INTERESAR: ¿La has visto? Buscan a Lesly Guadalupe; desapareció en Saltillo el 12 de octubre
De acuerdo con el reporte oficial, José Francisco salió de su domicilio en la colonia Bellavista el 2 de octubre de 2025, aproximadamente a las 20:40 horas, sin indicar a dónde se dirigía. Desde entonces, no se ha tenido comunicación con él.
Al momento de su desaparición, vestía short rojo, playera de manga larga con rayas negras y grises, y chanclas negras.
Presenta las siguientes señas particulares:
Tatuaje en la mano derecha con las letras ACDC y un reloj
Tatuaje de calavera en el antebrazo derecho
Cicatriz sobre el labio superior derecho y otra de 3 cm sobre la ceja izquierda
Perforación en la oreja izquierda
La Fiscalía reiteró que cualquier información que ayude a su localización es valiosa y pidió a la ciudadanía comunicarse al 911 o a los teléfonos 844 502 6247 (WhatsApp Asistente Virtual) y 844 438 0700 de la Fiscalía General del Estado.