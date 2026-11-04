Buscan a joven de 25 años desaparecido en Ramos Arizpe

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Buscan a joven de 25 años desaparecido en Ramos Arizpe
    Entre sus señas particulares destaca una cicatriz en las rodillas y una perforación en la oreja izquierda. REDES SOCIALES

La Comisión de Búsqueda difundió sus características físicas y vestimenta; fue visto por última vez con pantalón de mezclilla azul y suéter negro

Desde el pasado 22 de octubre se desconoce el paradero de Edwin Esteban Ortega Valenzuela, de 25 años, por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el joven fue visto por última vez en Ramos Arizpe y, desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto con él.

Chocan dos camionetas y dañan otros dos autos estacionados en Saltillo

Edwin Esteban mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada, tez blanca, tiene cabello negro, lacio y mediano, además de ojos cafés y nariz recta.

Entre sus señas particulares destacan una cicatriz en ambas rodillas, dientes superiores de tonalidad amarillo oscuro y una perforación en la oreja izquierda, donde utiliza una arracada plateada.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, suéter negro y tenis negros con blanco de la marca DC Shoes. También llevaba una cachucha negra con café, letras blancas y una cadena metálica plateada.

La Comisión de Búsqueda pidió a quienes tengan información que pueda contribuir a localizarlo comunicarse a los teléfonos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199, o enviar un mensaje a sus redes sociales oficiales.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser de utilidad para dar con su paradero.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Búsqueda
Desaparecidos
Seguridad

Localizaciones


Saltillo

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Unos visitantes posan junto a un robot humanoide expuesto en el estand de AIA Orbis durante el Festival de IA de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el martes 27 de octubre de 2026.

Si la IA piensa por nosotros, la democracia lo padecerá
Se retirarán dos ejecutivos históricos: Carlos Rivera (Vicepresidente de Manufactura) y Rafael Paz (Director de Jeep, Dodge y Leapmotor).

Stellantis México ajusta su estructura organizacional bajo el plan global FaSTLAne 2030
Desde antojitos por $99 pesos hasta cenas gourmet por $549, ‘Qué Comer Week’ ofrece menús para todos los gustos y presupuestos.

Regresa ‘Qué Comer Restaurant Week’ a Saltillo: conoce quién ofrece menús especiales desde $99
El Parque Fundidora volverá a convertirse en el escenario de una de las celebraciones navideñas de Monterrey. FOTOS: ARACELY CHANTAKA Y VANGUARDIA

Luztopía 2026 iluminará Monterrey con una Navidad Retro
Cita. Becky G y Karol G volverán a unir sus voces en el escenario, esta vez ante el público regiomontano.

¡Se arma el dueto! Becky G acompañará a Karol G en Monterrey
Postura. Los integrantes originales de Timbiriche expresaron su rechazo a la manera en que la bioserie retrató la historia de la agrupación.

¡No es su historia! Timbiriche se deslinda de la bioserie de ViX
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
Obed Vargas apenas suma 12 minutos en la temporada 2026-27 y sigue sin debutar en LaLiga.

Simeone se desvive en elogios para Obed Vargas, pero lo mantiene condenado a la banca