Buscan a joven de 25 años desaparecido en Ramos Arizpe

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el joven fue visto por última vez en Ramos Arizpe y, desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto con él.

Desde el pasado 22 de octubre se desconoce el paradero de Edwin Esteban Ortega Valenzuela, de 25 años, por lo que la Comisión de Búsqueda de Personas de Coahuila solicitó el apoyo de la ciudadanía para localizarlo.

Edwin Esteban mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada, tez blanca, tiene cabello negro, lacio y mediano, además de ojos cafés y nariz recta.

Entre sus señas particulares destacan una cicatriz en ambas rodillas, dientes superiores de tonalidad amarillo oscuro y una perforación en la oreja izquierda, donde utiliza una arracada plateada.

Al momento de su desaparición vestía pantalón de mezclilla azul, suéter negro y tenis negros con blanco de la marca DC Shoes. También llevaba una cachucha negra con café, letras blancas y una cadena metálica plateada.

La Comisión de Búsqueda pidió a quienes tengan información que pueda contribuir a localizarlo comunicarse a los teléfonos 844 114 0386, 844 608 9700, 878 116 3532 y 871 235 7199, o enviar un mensaje a sus redes sociales oficiales.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser de utilidad para dar con su paradero.